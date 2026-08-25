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  4. Postmortem Report Sparks Controversy Over Deaths of Three Tamils in Karnataka Firing
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (18:41 IST)

கர்நாடகத்தில் நடந்தது போலி என்கவுண்டரா? 3 தமிழர்களின் பிரேத பரிசோதனையில் திடுக்கிடும் தகவல்..

கர்நாடகா
Written By: SIVA
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (18:41 IST)
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கர்நாடக மாநிலம் சாம்ராஜ்நகர் மாவட்டம் ஹனூர் தாலுகாவில் மூன்று தமிழர்கள் வனத்துறையினரால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தற்போது புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் போலி என்கவுண்டராக இருக்கலாம் என்று கர்நாடக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி, சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றன.
 
வனப்பகுதிக்கு மேய்ச்சலுக்கு சென்ற மாடுகள் காணாமல் போனதால் அவற்றை தேடி சென்ற அந்தோணிசாமி, ஜான்ரோஸ் பீட்டர், டேவிட் குமார், மகிமைதாஸ் ஆகியோர் மீது வனத்துறையினர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் மகிமைதாஸ் காயங்களுடன் தப்பிய நிலையில், மற்ற மூவர் உயிரிழந்தனர். மான் வேட்டைக்கு வந்தவர்களுடன் ஏற்பட்ட மோதலில் தற்காப்புக்காக துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாக வனத்துறை தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
 
இதற்கிடையே மைசூரில் நடைபெற்ற உடற்கூறாய்வு தொடர்பான தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை அதிகரித்துள்ளன. உயிரிழந்த மூவரும் 10 அடிக்கும் குறைவான தூரத்தில் இருந்து சுடப்பட்டிருக்கலாம் என்பதற்கான தகவல்கள் அறிக்கையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், ஜான்ரோஸ் பீட்டருக்கு இடது காது முதல் நெஞ்சு வரை கடுமையான காயம் இருந்ததாகவும், மற்ற இருவருக்கும் நெஞ்சு மற்றும் தொடைப்பகுதிகளில் காயங்கள் இருந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
வனத்துறையினர் கூறும் தற்காப்பு விளக்கத்துக்கும் உடற்கூறாய்வு தகவல்களுக்கும் இடையே முரண்பாடு இருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டுகின்றன. இதனால் சம்பவம் குறித்து முழுமையான, சுதந்திரமான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது. உண்மை என்ன என்பது விசாரணை மூலம் தெளிவாக வேண்டும் என்பதே தற்போது முக்கிய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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