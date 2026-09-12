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  4. Porn Videos Found on Phone Seized from Jailed Rape-Convict Prajwal Revanna in Bengaluru Prison
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (12:36 IST)

ஜெயிலில் இருக்கும் முன்னாள் பிரதமர் பேரன் ஆபாச படம் பார்த்தாரா? பெங்களூரு பரப்பன அக்ஹார சிறை அதிகாரி சஸ்பெண்ட்

Prajwal Revanna
Written By: SIVA
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (12:36 IST)
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பெங்களூரு பரப்பன அக்ஹார மத்திய சிறையில் ஆயுள் தண்டனை பெற்று அடைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் எம்பி பிரஜ்வல் ரேவண்ணா, தனது சிறை அறையில் செல்போனை ரகசியமாக பயன்படுத்தி வந்த சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த மாதம் குற்றப்பிரிவு அதிகாரிகள் நடத்திய திடீர் சோதனையின் போது, உயர் பாதுகாப்பு பிரிவில் இருந்த ரேவண்ணாவிடம் இருந்து செல்போன், சார்ஜர், பென் டிரைவ் மற்றும் குறிப்பேடு ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த சாதனங்களை ஃபோரன்சிக் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தியபோது, செல்போனில் டஜன் கணக்கில் ஆபாச வீடியோக்களும், பென் டிரைவில் வெப் தொடர்களும் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
 
முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடாவின் பேரனும், மத்திய அமைச்சர் ஹெச்.டி. குமாரசாமியின் வாரிசுமான பிரஜ்வல் ரேவண்ணா, கடந்த ஆண்டு வீட்டு பணிப்பெண்ணை பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு தண்டனை பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
சிறைக்குள் கைதிகள் யாரும் எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களை பயன்படுத்த கடுமையான தடை உள்ள நிலையில், விஐபி கைதிகளுக்கு மட்டும் எழும் சிறப்பு வசதிகள் மற்றும் விதிமீறல்கள் குறித்த கேள்விகளை இந்தச் சம்பவம் மீண்டும் வெளிச்சத்திற்குொண்டு வந்துள்ளது. செல்போன் சிக்கியதை அடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட ஜெயில் அதிகாரி சஸ்பென்ட் செய்யப்பட்டுள்ளதோடு, இதுகுறித்து உயர் மட்ட விசாரணையும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 
 
சிறை விதிகளை மீறி விஐபி கைதிகள் செய்யும் இது போன்ற காரியங்கள் பொதுமக்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 

 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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