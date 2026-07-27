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  4. Political Storm in Punjab Over Alleged Paper Leaks After Dharmendra Pradhan Resignation
Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (08:38 IST)

வினாத்தாள் லீக் விவகாரம்.. அமைச்சரே ராஜினாமா செய்யுங்கள்... இம்முறை கேட்பது பாஜக...

பஞ்சாப் கல்வித்துறை
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (08:38 IST)
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மத்திய கல்வியமைச்சர் பதவியில் இருந்து தர்மேந்திர பிரதான் விலகியதை அடுத்து, பஞ்சாப்பில் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் தேசிய அளவில் பெரும் அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
பஞ்சாப் கல்வித்துறை அமைச்சர் ஹர்ஜோத் சிங் பெயின்ஸ் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்று பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் தீவிரமாக வலியுறுத்தி வருகின்றன. நைப் தாசில்தார், பத்தாம் மற்றும் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் மற்றும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு தேர்வுகளில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளன.
 
ஆனால், எதிர்க்கட்சிகளின் இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளைப் பஞ்சாப் முதலமைச்சர் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார். கடந்த நான்கரை ஆண்டு கால ஆட்சியில் பஞ்சாப்பில் ஒரு வினாத்தாள் கூட கசியவில்லை என்று அவர் உறுதியளித்துள்ளார். இரண்டு இடங்களில் முறைகேடு செய்ய முயற்சிகள் நடந்தாலும், உடனடியாக தகுந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு அந்த சதி முறியடிக்கப்பட்டதாக அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். 
 
வினாத்தாள் கசிவு என்ற பெயரில் எதிர்க்கட்சிகள் பொய் மூட்டைகளை அவிழ்த்துவிட்டு அரசியல் செய்வதாக ஆம் ஆத்மி கட்சி தரப்பில் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜிநாமாவுக்கு பிறகு இந்த விவகாரம் உச்சகட்ட அரசியல் மோதலாக மாறியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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