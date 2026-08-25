கார் முழுவதும் காதலியின் 3400 முத்தம்!... போலீசாரிடம் சிக்கிய வாலிபர்!..
மத்திய பிரதேசத்தில் கார் முழுவதும் முத்தத்தால் நிரப்பப்பட்ட காரை ஓட்டி வந்த வாலிபருக்கு போலீசார் அபராதம் விதித்திருக்கிறாரகள்.
மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர் ஆதித்யா சிகர்வார் என்பவர் தனது குவாலியர் காரில் 3400 முத்தகுறியீடுகள் இருந்துள்ளன. 3.5 முதல் 4 மணி நேரம் செலவழித்து கார் முழுவதும் இந்த சிவப்பு முத்த குறியீடுகளை வரைந்திருக்கிறார்கள். அதோடு அது தனது காதலியின் முத்த குறியீடுகள் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்..
Kissing Car என அழைக்கப்பட்ட அந்த கார் சாலையில் ஆபத்தான ஸ்டண்ட் செய்த வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியானது. இதையடுத்து ஆபரேஷன் ஈகிள் மூலம் அந்த வாகனத்திற்கு போலீசார் ரூ.5,500 அபராதம் விதித்திருக்கிறார்கள். அதோடு கார் முழுவதும் பதியப்பட்ட முத்த குறியீடுகளை உடனடியாக நீக்குமாறும் போலீசார் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள்..
Kissing Car என அழைக்கப்பட்ட அந்த கார் சாலையில் ஆபத்தான ஸ்டண்ட் செய்த வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியானது. இதையடுத்து ஆபரேஷன் ஈகிள் மூலம் அந்த வாகனத்திற்கு போலீசார் ரூ.5,500 அபராதம் விதித்திருக்கிறார்கள். அதோடு கார் முழுவதும் பதியப்பட்ட முத்த குறியீடுகளை உடனடியாக நீக்குமாறும் போலீசார் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள்..