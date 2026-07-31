ஜந்தர் மந்தர் போராட்டம்.. பிரதமர் குறித்து அவதூறு பேச்சு.. 25 வயது பெண் மீது கிரிமினல் வழக்கு...
நீட் தேர்வுத் தாள் கசிவுக்கு எதிராக 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' சார்பில் ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது, பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக அவதூறான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்திய 25 வயது இளம்பெண் ருச்சிகா சிங் மீது டெல்லி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். ஜூலை 23 அன்று அவர் பேசிய பேச்சு பிரதமரின் அலுவலகத்தின் கண்ணியத்தைக் குலைக்கும் வகையிலும், பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையிலும் இருப்பதாகப் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து நொய்டா விரைவுச்சாலை காவல் நிலையத்தில் ஜீரோ எப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டு, பின்னர் விசாரணைக்காகப் பாராளுமன்ற வீதி காவல் நிலையத்திற்கு வழக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்துப் பேசிய காக்ரோச் ஜனதா கட்சி செய்தித் தொடர்பாளர் சௌரவ் தாஸ், ஆட்சேபகரணமான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவது தவறாக இருக்கலாம் என்றாலும், போராட்டக்காரர்களுக்கு எதிராகக் காவல்துறையை ஏவுவதும், கிரிமினல் வழக்குகளைப் பதியூவதும் ஏற்புடையதல்ல என்று கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே, குற்றப் பின்னணி கொண்டவர்களை தவிர இந்த போராட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்ட மாணவர்கள் மீது எந்தவிதமான சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாது என்று டெல்லி உள்துறை அமைச்சர் ஆஷிஷ் சூத் தெரிவித்துள்ளார். மாணவர்களின் எதிர்காட்டைக் கருத்தில் கொண்டே இந்த முடிவை அரசு எடுத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Edited by Siva