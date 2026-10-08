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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 8 October 2026 (16:43 IST)

11 வயது சிறுவன் பாலியல் வன்கொடுமை!.. நிஷா ரபேல் மீது வழக்குபதிவு!..

nisha rabel
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (16:45 IST)
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சிறுமிகளை வயதான முதியவர்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்வது, பாலியல் சீண்டல் செய்வது போன்ற சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாட்டில் கூட பல சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் தொழிலதிபர் வீரமணியை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யும் நபர்கள் போக்சோ கைது செய்யப்படும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. ஒருபக்கம் சில பெண்கள் 18 வயதுக்கு உட்பட்ட இளைஞர்களை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யும் சம்பவங்களும் அவ்வப்போது இந்தியாவில் நடக்கிறது. அந்த வகையில் கேரளாவில் இன்ஸ்டா பிரபலம் நிஷா ரபேல் 11 வயது சிறுவனை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த புகாரில் சிக்கியிருக்கிறார்..

அவர் மீது திருச்சூர் மேற்கு காவல் நிலைய போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் அவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து, வழக்கு விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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