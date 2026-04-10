பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் உங்களுக்கு அக்கவுண்ட் இருக்குதா? ஏப்ரல் 16 முதல் செயல்படாமல் போக வாய்ப்பு..!
பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிக முக்கியமான எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக எவ்வித பண பரிவர்த்தனையும் செய்யாமல் முடங்கி கிடக்கும் வங்கி கணக்குகளை வரும் ஏப்ரல் 15, 2026-க்கு பிறகு மூடப்போவதாக வங்கி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
குறிப்பாக, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக செயல்படாமல் இருப்பதோடு, தற்போது பூஜ்ஜியம் இருப்பு கொண்ட கணக்குகளுக்கு மட்டுமே இந்த நடவடிக்கை பொருந்தும். இத்தகைய கணக்குகளை வைத்திருப்பவர்கள், அவற்றை தொடர்ந்து பயன்படுத்த விரும்பினால், ஏப்ரல் 15-ஆம் தேதிக்குள் தங்கள் கணக்கை மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும். இதற்காக வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள பிஎன்பி கிளைக்கு சென்று தங்களது கேஒய்சி விவரங்களை புதுப்பிக்க வேண்டும் அல்லது ஏதேனும் ஒரு பண பரிவர்த்தனையை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
ஏப்ரல் 15-ஆம் தேதிக்குள் கணக்கு செயல்படுத்தப்படவில்லை என்றால், ஏப்ரல் 16 முதல் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி அந்த கணக்குகள் நிரந்தரமாக மூடப்படும் என்று வங்கி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
செயலற்ற கணக்குகள் மூலம் நடக்கும் நிதி மோசடிகளை தடுக்கவும், வங்கியின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவுமே இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்றான பிஎன்பி, தனது வாடிக்கையாளர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தித் தங்களது கணக்குகளை தற்காத்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
