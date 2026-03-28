புதுச்சேரியை வலுப்படுத்த நேரடியாக களமிறங்கும் பிரதமர் மோடி.. வைரல் ட்வீட்..!
புதுச்சேரி மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக 'இரட்டை எஞ்சின்' என்டிஏ அரசு மக்களின் அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றியுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார். இதன் காரணமாக புதுச்சேரி மக்கள் மீண்டும் என்டிஏ கூட்டணிக்கு தங்களது ஆதரவை வழங்குவார்கள் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கிடையில், வரும் மார்ச் 30-ஆம் தேதி மாலை 5:30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ள 'மேரா பூத் சப்சே மக்பூத்' என்ற கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் பங்கேற்க உள்ளார்.
இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் புதுச்சேரி மாநிலத்தை சேர்ந்த பாஜக தொண்டர்களுடன் பிரதமர் மோடி நேரடியாக உரையாட உள்ளார். ஒரு வலுவான புதுச்சேரியை உருவாக்குவதற்கான ஆலோசனைகளையும், கருத்துகளையும் பிரதமருடன் பகிர்ந்துகொள்ள இது தொண்டர்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும்.
தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், பிரதமரின் இந்த நேரடி தலையீடு புதுச்சேரி பாஜகவினரிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. புதுச்சேரியின் முன்னேற்றத்திற்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடே காரணம் என அவர் தனது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
