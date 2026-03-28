சனி, 28 மார்ச் 2026
Last Updated : சனி, 28 மார்ச் 2026 (10:57 IST)

புதுச்சேரியை வலுப்படுத்த நேரடியாக களமிறங்கும் பிரதமர் மோடி.. வைரல் ட்வீட்..!

புதுச்சேரி மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக 'இரட்டை எஞ்சின்' என்டிஏ அரசு மக்களின் அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றியுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார். இதன் காரணமாக புதுச்சேரி மக்கள் மீண்டும் என்டிஏ கூட்டணிக்கு தங்களது ஆதரவை வழங்குவார்கள் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். 
 
இதற்கிடையில், வரும் மார்ச் 30-ஆம் தேதி மாலை 5:30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ள 'மேரா பூத் சப்சே மக்பூத்' என்ற கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் பங்கேற்க உள்ளார்.
 
இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் புதுச்சேரி மாநிலத்தை சேர்ந்த பாஜக தொண்டர்களுடன் பிரதமர் மோடி நேரடியாக உரையாட உள்ளார். ஒரு வலுவான புதுச்சேரியை உருவாக்குவதற்கான ஆலோசனைகளையும், கருத்துகளையும் பிரதமருடன் பகிர்ந்துகொள்ள இது தொண்டர்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும். 
 
தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், பிரதமரின் இந்த நேரடி தலையீடு புதுச்சேரி பாஜகவினரிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. புதுச்சேரியின் முன்னேற்றத்திற்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடே காரணம் என அவர் தனது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
கேஸ் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: வீடுகளுக்கு திரும்ப கல்லூரி மாணவர்களுக்கு உத்தரவு..!

கேஸ் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: வீடுகளுக்கு திரும்ப கல்லூரி மாணவர்களுக்கு உத்தரவு..!மேற்காசியாவில் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே நிலவி வரும் போர்ச்சூழலால் ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் மற்றும் எரிசக்தி தட்டுப்பாட்டை காரணம் காட்டி, டெல்லியில் உள்ள புகழ்பெற்ற இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிரடி உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவிக்கு பேராசிரியர் பாலியல் தொல்லை.. என்ன செய்கிறது PoSH அமைப்பு?

அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவிக்கு பேராசிரியர் பாலியல் தொல்லை.. என்ன செய்கிறது PoSH அமைப்பு?அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவி ஒருவருக்கு பேராசிரியர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக எழுந்துள்ள புகார் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தனது கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.

டிரம்ப் - மோடி தொலைபேசி உரையாடலில் எலான் மஸ்க் கலந்து கொண்டாரா? என்ன காரணம்?

டிரம்ப் - மோடி தொலைபேசி உரையாடலில் எலான் மஸ்க் கலந்து கொண்டாரா? என்ன காரணம்?அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மற்றும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோருக்கு இடையே சமீபத்தில் நடைபெற்ற தொலைபேசி உரையாடலில், உலகின் பெரும் செல்வந்தரான எலான் மஸ்க் பங்கேற்றது சர்வதேச அளவில் பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.

'Gen Z' போராட்டத்தை தூண்டிவிட்டார்களா? நேபாள முன்னாள் பிரதமர், முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் கைது..!

'Gen Z' போராட்டத்தை தூண்டிவிட்டார்களா? நேபாள முன்னாள் பிரதமர், முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் கைது..!நேபாளத்தின் முன்னாள் பிரதமர் கே.பி. சர்மா ஒலி, கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற 'Gen Z' இளைஞர்களின் போராட்டங்களின்போது நேரிட்ட உயிரிழப்புகள் தொடர்பான வழக்கில் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் தொடர் தாக்குதல்!.. ஈரானில் 1937 பேர் பலி!..

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் தொடர் தாக்குதல்!.. ஈரானில் 1937 பேர் பலி!..கடந்த மாதம் 28ம் தேதி முதல் ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

