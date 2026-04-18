மசோதாவை ஆதரிக்காததற்காக எதிர்க்கட்சிகள் வாழ்நாள் முழுவதும் வருந்துவார்கள்: பிரதமர் மோடி
மக்களவையில் பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டுடன் தொடர்புடைய 131-வது அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்த மசோதா தோற்கடிக்கப்பட்டது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இந்த மசோதாவை ஆதரிக்காததற்காக எதிர்க்கட்சிகள் "தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் வருந்துவார்கள்" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
டெல்லியில் நடைபெற்ற பாதுகாப்புக்கான அமைச்சரவைக் குழு கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர், எதிர்க்கட்சிகளின் இந்த செயல் அவர்களின் "பெண்களுக்கு எதிரான மனப்போக்கை" காட்டுவதாகவும், இதற்காக அவர்கள் மிகப்பெரிய விலையை கொடுக்க நேரிடும் என்றும் எச்சரித்தார்.
பாஜக தலைமையிலான அரசின் கடந்த 12 ஆண்டுகால ஆட்சியில் , ஒரு முக்கிய அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் தோற்கடிக்கப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும். மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காததால், இந்த மசோதாவுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்த தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் யூனியன் பிரதேச சட்டத்திருத்த மசோதாக்களையும் அரசு கைவிட்டது.
மறுபுறம், காங்கிரஸ் தலைவர் பிரியங்கா காந்தி இதனை "ஜனநாயகத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி" என்று வர்ணித்துள்ளார். பெண்களை கேடயமாக பயன்படுத்தி அதிகாரத்தை தக்கவைத்து கொள்ள அரசு தீட்டிய சதி முறியடிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் விமர்சித்தார்.
2023-இல் நிறைவேற்றப்பட்ட பழைய மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவையே உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் எதிர்க்கட்சிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. இந்த விவகாரம் வரும் தேர்தல்களில் மிகப்பெரிய அரசியல் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva