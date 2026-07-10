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மெல்போர்ன் மைதானத்தில் பிரதமர் மோடி.. இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களுடன் சந்திப்பு..
ஆஸ்திரேலியா பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களை சந்தித்து உற்சாகப்படுத்தினார். அப்போது பேசிய அவர், இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் கிரிக்கெட் என்பது வெறும் விளையாட்டு மட்டுமல்ல, அது ஒரு பகிரப்பட்ட உணர்வு என்று குறிப்பிட்டார்.
இந்த பயணத்தின் முக்கிய அம்சமாக, இந்திய-ஆஸ்திரேலிய விளையாட்டு ஒத்துழைப்பு வரைபடத்தை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார். ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோணி அல்பானீஸுடன் இணைந்து இந்த முயற்சியை அவர் அறிமுகப்படுத்தினார். இதன் மூலம் கிரிக்கெட் மட்டுமின்றி, விளையாட்டுப் பயிற்சி, விளையாட்டு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் என அனைத்துத் துறைகளிலும் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட உறுதி பூண்டுள்ளன.
மேலும், தனது மூன்று நாள் பயணத்தின் போது, பிரதமர் மோடி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அல்பானீஸ் ஆகியோர் உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொண்டனர். இதில் அணுசக்தி, கடல்சார் பாதுகாப்பு, மற்றும் முக்கியமான கனிமங்கள் உள்ளிட்ட துறைகளில் சுமார் 18 வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.
குறிப்பாக, கடல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதில் இரு தலைவர்களும் அதிக கவனம் செலுத்தினர். வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டை ஊக்குவிக்க விரிவான பொருளாதார ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தை விரைவில் இறுதி செய்யவும் இரு தரப்பும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளன. இந்த பயணம், இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா இடையிலான நட்புறவை புதிய உச்சத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளது.
Edited by Siva
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