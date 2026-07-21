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56 வயதில் இளைஞர் என ஏமாற்றி வரும் ராகுல் காந்தி.. பிரதமர் மோடி கிண்டல்...
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த 'ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ்' என்ற விண்வெளி ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனத்தின் இளம் குழுவினர் சாதனை படைத்துள்ளதை பாராட்டிப் பேசினார்.
அந்த நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் சராசரி வயது வெறும் 28 மட்டும்தான் என்று குறிப்பிட்ட அவர், "சில 56 வயது இளைஞர்களை போல அல்லாமல், உண்மையான இளைஞர்கள் இந்த சாதனையைப் படைத்துள்ளனர்" என்று மறைமுகமாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியைச் சாடினார்.
கடந்த மாதங்களில் இந்தியா அறிவியல், விண்வெளி மற்றும் புத்தாக்கத் துறைகளில் பல்வேறு வரலாற்றுச் சாதனைகளைப் படைத்துள்ளதாகத் தெரிவித்த பிரதமர் மோடி, இந்தியாவின் வளா்ந்துவரும் உலகளாவிய செல்வாக்கிற்கு நாட்டின் இளைஞர்களின் எல்லையற்ற திறனே காரணம் என்றார்.
மேலும், தனியார் விண்வெளி துறையில் இந்தியாவின் இளம் தலைமுறை புதிய சகாப்தத்தை படைத்து வருவதாகவும் அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார். நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் ஆக்கப்பூர்வமாகவும் நாட்டின் நலனுக்காகவும் பயனுள்ள வகையில் அமைய வேண்டும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
Edited by Siva
56 வயதில் இளைஞர் என ஏமாற்றி வரும் ராகுல் காந்தி.. பிரதமர் மோடி கிண்டல்...
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