வியாழன், 16 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 16 ஏப்ரல் 2026 (16:01 IST)

வடக்கு, தெற்கு என நாங்கள் நாட்டை பிரித்து பார்க்கவில்லை.. Delimitation மசோதா குறித்து பிரதமர் மோடி..!

நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவிற்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அதற்கு பதிலளித்துள்ளார். 
 
நாங்கள் இந்தியாவை ஒரு முழுமையான தேசமாக பார்க்கிறோமே தவிர, துண்டு துண்டாக பார்க்கவில்லை" என்று அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார். குறிப்பாக, தொகுதி மறுவரையறை காரணமாக தென் மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற இடங்கள் குறைந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்திற்கு பதிலளித்த பிரதமர், "இந்த மசோதா யாருக்கும் அநீதி இழைக்காது; தென் மாநிலங்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாது" என்று உறுதி அளித்தார்.
 
மேலும், மக்களவையில் பெண்களுக்கான 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு குறித்து பேசிய அவர், இது 25-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அமல்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டிய ஒன்று என்றார். கடந்த காலங்களில் இந்த இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்தவர்களை நாட்டு பெண்கள் மன்னிக்கவில்லை என்றும், அவர்கள் தேர்தலில் படுதோல்வியை சந்தித்தனர் என்றும் அவர் சாடினார்.
 
இந்த மசோதாவை அரசியல் கண்ணோட்டத்துடன் பார்க்காமல், தேச நலன் கருதி அனைத்து கட்சிகளும் ஆதரவளிக்க வேண்டும் என அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார். விரிவுபடுத்தப்பட்ட நாடாளுமன்ற அமைப்பில் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம் தேசத்தை இன்னும் முதிர்ச்சியடைய செய்யும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
Edited by Siva

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com