வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
Written By Webdunia
Last Updated : வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026 (14:43 IST)

மாணவிகளுக்கு ரூ.50,000.. மகளிருக்கு இலவச பேருந்து.. பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடு.. வாக்குறுதிகளை அள்ளிவீசிய மோடி..!

மேற்கு வங்கத் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், மதுராபூரில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு முடிந்துள்ள நிலையில், மக்களின் எழுச்சி மாற்றத்திற்கான அறிகுறி என அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அரசுக்கு எதிராக பேசிய பிரதமர், "வங்காளத்தில் வீசும் மாற்றத்திற்கான அலையை யாராலும் தடுக்க முடியாது. குறிப்பாக, இளைஞர்களும் பெண்களும் திரிணாமுல் காங்கிரஸின் அடக்குமுறைக்கு எதிராக திரண்டு வாக்களித்து வருகின்றனர்.
 
துர்கா தேவியை வழிபடும் இந்த மண்ணில் பெண்களின் கண்ணியம் அவமதிக்கப்படுவது வேதனை அளிக்கிறது. மே 4 அன்று தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும்போது, தாமரை மலர்வதுடன் ஒரு புதிய விடியலும் பிறக்கும்" என்று ஆவேசமாக தெரிவித்தார்.
 
பாஜக வெற்றி பெற்றால் பெண்களுக்காக செயல்படுத்தப்படவுள்ள சிறப்பு திட்டங்களையும் அவர் பட்டியலிட்டார்:
 
மாணவிகளின் உயர்கல்விக்காக ரூ.50,000 நிதியுதவி.
 
அரசுப் பேருந்துகளில் மகளிருக்கு கட்டணமில்லாப் பயணம்.
 
பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீட்டை செயல்படுத்துதல்.
 
மகளிருக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க தனி அதிரடி படை மற்றும் விரைவு நீதிமன்றங்கள்.
 
முதியோர் மற்றும் விதவை ஓய்வூதியத் தொகை உயர்வு.
 
இத்தகைய வாக்குறுதிகள் மூலம் மேற்கு வங்க பெண்களின் ஆதரவை திரட்ட பிரதமர் மோடி முனைப்பு காட்டியுள்ளார்.
 
Edited by Siva

வருமான வரித்துறை சோதனை நடந்தது உண்மை தான்.. சிசிடிவி ஆதாரம் வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை:தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகைக்கும் வருமான வரித்துறைக்கும் இடையே வெடித்துள்ள மோதல், தேர்தல் களத்தில் பெரும் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது.

வித்தியாசம் வெறும் 20 லட்சம் ஓட்டுதான்!.. அனத்தாம இருங்க!.. தவெகவை கலாய்க்கும் திமுகவினர்!...தமிழகத்தில் நடந்த முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. இதனையடுத்து விஜயால்தான் இவ்வளவு வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கிறது.

விஜய் எவ்வளவு வாக்குகளை வாங்குவார்?.. திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்குமா?.. ஒரு அலசல்..தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கிறது.

இந்திய மருத்துவ முறைகள் மற்றும் ஹோமியோபதி ஆசிரியர் தேர்வு: ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு..!தேசிய தேர்வு முகமை இந்திய மருத்துவ முறைகள் மற்றும் ஹோமியோபதி துறையில் கற்பித்தல் பணியை தொடர விரும்பும் முதுகலை பட்டதாரிகளுக்கான தேசிய ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2026-க்கான நுழைவுச்சீட்டை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இத்தேர்வு வரும் ஏப்ரல் 28, அன்று கணினி வழித் தேர்வாக நடைபெறவுள்ளது.

உடற்பயிற்சி செய்யும்போது திடீர் மயக்கம்.. தாயின் துரிதமான முடிவால் உயிர் பிழைத்த இளைஞர்..!

உடற்பயிற்சி செய்யும்போது திடீர் மயக்கம்.. தாயின் துரிதமான முடிவால் உயிர் பிழைத்த இளைஞர்..!நாக்பூரை சேர்ந்த 23 வயது இளைஞர் ஓம் போயர், உடற்பயிற்சி கூடத்தில் தீவிரமாக உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டார். "தோல்விகள் பல கண்டாலும், வெற்றி பெறும் வரை முயற்சிப்பேன்" என்று சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, அவர் வீட்டில் மயங்கி விழுந்தார். அவரது தாய் ஆர்த்தி போயர் ஒரு செவிலியர் என்பதால், தன் மகனுக்கு பக்கவாதம் அல்லது மூளை ரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டிருப்பதை உடனடியாக கண்டறிந்தார்.

