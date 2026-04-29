புதன், 29 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : புதன், 29 ஏப்ரல் 2026 (12:54 IST)

மேற்கு வங்க தேர்தல் கண்காணிப்பாளரை நீக்க வேண்டும்: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவசர மனு தாக்கல்..!

மேற்கு வங்க தேர்தல் கண்காணிப்பாளரை நீக்க வேண்டும்: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவசர மனு தாக்கல்..!
மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தல் களத்தில் புதிய திருப்பமாக, "சிங்கம்" புகழ் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அஜய் பால் சர்மாவை தேர்தல் கண்காணிப்பாளர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
உத்தரப் பிரதேசத்தை சேர்ந்த அதிரடி என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்டான அஜய் பால் சர்மா, தெற்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தின் தேர்தல் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டார்.
 
அவர் தனது நடுநிலையை தவறி, குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சியினரை மிரட்டுவதாகவும், தேர்தலின் நேர்மையை குலைக்கும் வகையில் செயல்படுவதாகவும் மனுதாரர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
அஜய் பால் சர்மாவின் இருப்பு சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தலுக்கு முரணாக இருப்பதாக கூறி, அரசியல் சாசனப் பிரிவு 32-ன் கீழ் இந்த அவசர மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்தால் நியமிக்கப்படும் கண்காணிப்பாளர்கள் ஜனநாயக நெறிமுறைகளை காக்க வேண்டியவர்கள் என்றும், அதில் எவ்வித பாரபட்சமும் இருக்கக் கூடாது என்றும் மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
மேற்கு வங்கத்தில் இன்று இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த புகார் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே முதற்கட்ட தேர்தலில் 93.2% வாக்குகள் பதிவாகி சாதனை படைத்துள்ள சூழலில், தேர்தல் முடிவுகள் மே 4-ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளன. உச்ச நீதிமன்றம் இந்த விவகாரத்தில் எடுக்கப்போகும் முடிவு மேற்கு வங்க தேர்தல் களத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.
 
