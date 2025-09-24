புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (10:41 IST)

மக்கள் பணத்தில் தீபாவளி அன்பளிப்பு கொடுக்கக் கூடாது! - மத்திய நிதியமைச்சகம் கடும் உத்தரவு!

மக்கள் பணத்தில் தீபாவளி அன்பளிப்பு கொடுக்கக் கூடாது! - மத்திய நிதியமைச்சகம் கடும் உத்தரவு!

தீபாவளி நெருங்கி வரும் நிலையில் அரசு துறைகள் பரிசுகள் வழங்க பொது நிதியை பயன்படுத்தக் கூடாது என மத்திய நிதியமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

 

இந்தியாவில் பண்டிகைக் காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில் தீபாவளியும் நெருங்கியுள்ளது. பொதுவாக தீபாவளிக்கு முன்னதாக மத்திய, மாநில அரசு துறைகளில் அதிகாரிகள் மற்றும் இதர துறையினருக்கு ஸ்வீட்ஸ் மற்றும் அன்பளிப்பு பொருட்களை வழங்குவது ஒரு சம்பிரதாயமாக இருந்து வருகிறது.

 

இவ்வாறாக அதிகாரிகள், பிற துறைகளுக்கு இனிப்புகள், அன்பளிப்புகள் வழங்கப்படும்போது அதை அரசு செலவிலேயே அந்தந்த துறைகள் பதிவு செய்வதும் வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் மத்திய நிதியமைச்சகம் அதிரடி உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தீபாவளிக்காக உயர் அதிகாரிகள், பிற துறை அதிகாரிகளுக்கு அன்பளிப்பு வழங்க அரசின் பொது நிதியை பயன்படுத்தக் கூடாது என்றும், அந்த செலவினங்களை அவரவர் சொந்த செலவாகவே ஏற்றல் வேண்டும். மக்கள் பணத்தில் தீபாவளி அன்புளிப்பு கூடாது என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

ரஷ்ய போரை ஊக்குவிப்பதே இந்தியாதான்.. புதின் நட்பில் எந்த பயனும் இல்லை! - ட்ரம்ப் ஆதங்கம்!

ரஷ்ய போரை ஊக்குவிப்பதே இந்தியாதான்.. புதின் நட்பில் எந்த பயனும் இல்லை! - ட்ரம்ப் ஆதங்கம்!உக்ரைன் - ரஷ்யா போரை தொடர்ந்து இந்தியா, சீனா போன்ற நாடுகள் ஊக்குவிப்பதால் தன்னுடைய போர் நிறுத்த முயற்சிகள் தோல்வியடைவதாக ட்ரம்ப் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ரூ.1.50 கோடி அபராதம்.. சென்னை ஐகோர்ட்டில் விசாரணை..!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ரூ.1.50 கோடி அபராதம்.. சென்னை ஐகோர்ட்டில் விசாரணை..!தவெக தலைவர் விஜய் வருமானத்தை மறைத்ததாக கூறி அவருக்கு ரூ.1.50 கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த வழக்கு சென்னை ஐகோர்ட்டில் விசாரணைக்கு வந்துள்ளது.

சப்பாத்தி, பரோட்டாவிற்கு ஜிஎஸ்டி போடும் ஹோட்டல்கள்! குறைக்காதது ஏன்? - ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் விளக்கம்!

சப்பாத்தி, பரோட்டாவிற்கு ஜிஎஸ்டி போடும் ஹோட்டல்கள்! குறைக்காதது ஏன்? - ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் விளக்கம்!மத்திய அரசு உணவுப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட பல பொருட்களுக்கும் ஜிஎஸ்டியை குறைத்த நிலையில் சில ஹோட்டல்களில் உணவுகளுக்கு ஜிஎஸ்டியை குறைக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

அரசு பேருந்துகளில் இனி வாட்டர் பாட்டில் கிடைக்கும்.. போக்குவரத்துக் கழகம் புதிய முயற்சி..!

அரசு பேருந்துகளில் இனி வாட்டர் பாட்டில் கிடைக்கும்.. போக்குவரத்துக் கழகம் புதிய முயற்சி..!அரசு விரைவு பேருந்துகளில் இனி குடிநீர் பாட்டில்கள் பயணிகளுக்கு விற்கப்படவுள்ளன. நீண்ட தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்ளும் பயணிகளின் வசதியை கருத்தில் கொண்டு, இந்த முடிவை அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழகம் எடுத்துள்ளது.

இந்தோனேசியாவில் உயிரிழந்த ஆஸ்திரேலியரின் உடலில் இதயத்தை காணவில்லை.. திருடப்பட்டதா?

இந்தோனேசியாவில் உயிரிழந்த ஆஸ்திரேலியரின் உடலில் இதயத்தை காணவில்லை.. திருடப்பட்டதா?இந்தோனேசியாவில் உயிரிழந்த ஆஸ்திரேலியரின் உடல், அவரது இதயம் இல்லாமல் நாடு திரும்பியதால், ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கம் இந்தோனேசிய அரசாங்கத்திடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com