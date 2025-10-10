வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025
வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (16:18 IST)

கணவருக்கு எதிராக போட்டியிட பிரசாந்த் கிஷோரிடம் சீட் கேட்ட பிரபல நடிகரின் மனைவி..!
வரவிருக்கும் பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி, போஜ்பூரி நடிகர்-அரசியல்வாதியான பவன் சிங்கின் மனைவி ஜோதி சிங், ஜன சூராஜ் கட்சியின் தலைவர் பிரசாந்த் கிஷோரை பாட்னாவில் சந்தித்து தனக்கு போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
பவன் சிங் மீது துரோக குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்திய ஜோதி சிங், பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன சூராஜ் கட்சி 51 வேட்பாளர்களை அறிவித்த மறுநாளே அவரை சந்தித்தது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
தேர்தலில் யார் போட்டியிடுவது என்பது குறித்து பவன் சிங் - ஜோதி சிங் இடையே சண்டை நீடித்து வருகிறது. தன்னை தேர்தலில் போட்டியிட வைக்க ஜோதி சிங் அழுத்தம் கொடுப்பதாக பவன் சிங் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
 
ஆனால், ஜோதி சிங், "நான் போட்டியிட விரும்பினால், போட்டியிடுவேன். என் அரசியல் முயற்சிக்கு அவரது சம்மதம் தேவையில்லை" என்று கூறியுள்ளார். அவர் தன்னை 'அரசியல் ஆதாயத்திற்காக' பயன்படுத்துவதாகப் பவன் சிங் மறுத்துள்ளார்.
 
இதற்கிடையே, கடந்த ஆண்டு பாஜகவிலிருந்து விலக்கப்பட்ட பவன் சிங், மீண்டும் கட்சியில் இணைந்துள்ளார். அராரா சட்டமன்ற தொகுதியில் அவர் போட்டியிடலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், ஜோதி சிங் எதிர்க்கட்சி தலைவரை சந்தித்திருப்பது பீகார் தேர்தல் களத்தை மேலும் பரபரப்பாக்கியுள்ளது.
 
2 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்..!

2 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்..!தமிழகத்தில் இன்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கும், நாளை நீலகிரி மாவட்டத்திற்கும் மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கையை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ளது.

கொலை செய்வது எப்படி? யூடியூப் பார்த்து கொலை செய்து உடலை துண்டாக்கிய 3 பேர் கைது..!

கொலை செய்வது எப்படி? யூடியூப் பார்த்து கொலை செய்து உடலை துண்டாக்கிய 3 பேர் கைது..!தெலங்கானா மாநிலம் கம்மம் மாவட்டத்தில், 40 வயது ரியல் எஸ்டேட் தரகரை கொன்று, அவரது உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி வீசிய கொடூக் குற்றத்திற்காக, ஒரு பெண் உட்பட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

கணவருக்கு கிட்னி கொடுத்து உயிரை காப்பாற்றிய மனைவி.. வாழும் பார்வதி தேவி என புகழ்ந்த கணவர்..!

கணவருக்கு கிட்னி கொடுத்து உயிரை காப்பாற்றிய மனைவி.. வாழும் பார்வதி தேவி என புகழ்ந்த கணவர்..!கணவரின் நீண்ட ஆயுளுக்காக கொண்டாடப்படும் கார்வா சவுத் பண்டிகையின் உணர்வை மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த பிரியா என்ற பெண் ஒரு உயிர் கொடுக்கும் செயலாக மாற்றியுள்ளார். ராஜ்கரை சேர்ந்த அவரது கணவர் புருஷோத்தம், என்பவருக்கு இரு சிறுநீரகங்களும் செயலிழந்த நிலையில், உடனடியாக மாற்று அறுவை சிகிச்சை தேவைப்பட்டது.

காசா ஆதரவு பேரணி: பாகிஸ்தானில் பெரும் பதற்றம்; இணைய சேவை முடக்கம்

காசா ஆதரவு பேரணி: பாகிஸ்தானில் பெரும் பதற்றம்; இணைய சேவை முடக்கம்பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத், தீவிர வலதுசாரி அமைப்பான தெஹ்ரீக்-இ-லப்பை பாகிஸ்தானின் பேரணியால் பெரும் குழப்பத்தில் உள்ளது. காசாவுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்க தூதரகத்தை நோக்கி லட்சக்கணக்கான டிஎல்பி உறுப்பினர்கள் பேரணி நடத்த முயன்றதை தொடர்ந்து இந்த நிலை ஏற்பட்டது.

அமைதிக்கான நோபல் பரிசு டிரம்புக்கு இல்லை.. பரிசை தட்டி சென்ற வெனின்சுலா பெண்..

அமைதிக்கான நோபல் பரிசு டிரம்புக்கு இல்லை.. பரிசை தட்டி சென்ற வெனின்சுலா பெண்..வெனிசுலாவின் முக்கிய எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், ஜனநாயக உரிமைகளுக்காக போராடி வரும் மரியா கொரினா மச்சாடோவு என்பவருக்கு 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான நோபல் அமைதி பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம், இந்தப் பரிசை வெல்ல ஆர்வத்துடன் இருந்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் எதிர்பார்ப்பை பொய்யாக்கி நோபல் குழு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

