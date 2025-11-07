வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025 (09:11 IST)

ரூ.1800 கோடி மதிப்பு அரசு நிலத்தை வெறும் ரூ.300 கோடிக்கு விற்ற துணை முதல்வர் மகன்.. அரசின் அதிரடி நடவடிக்கை..!

ரூ.1800 கோடி மதிப்பு அரசு நிலத்தை வெறும் ரூ.300 கோடிக்கு விற்ற துணை முதல்வர் மகன்.. அரசின் அதிரடி நடவடிக்கை..!
மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் அஜித் பவாரின் மகன் பார்த் பவார் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் ரூ.1,800 கோடி மதிப்பிலான நில மோசடி குறித்து உயர்மட்ட விசாரணைக்கு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
பதிவுத்துறை இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் சமர்ப்பித்த இடைக்கால அறிக்கை, புனேவின் முண்ட்வா பகுதியில் உள்ள 43 ஏக்கர் அரசுக்கு சொந்தமான நிலம், பார்த் பவாருடன் இணைக்கப்பட்ட அமீடியா என்டர்பிரைசஸ் எல்.எல்.பி நிறுவனத்திற்கு வெறும் ரூ.300 கோடிக்கு விற்கப்பட்டதில் பெரும் முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
 
இதில் மிகப்பெரிய விதிமீறல், ரூ.300 கோடி மதிப்புள்ள ஒப்பந்தத்திற்குச் சுமார் ரூ.21 கோடி முத்திரை தீர்வை செலுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டிய நிலையில், அது வெறும் ரூ.500 பெயரளவு கட்டணமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாநில கருவூலத்திற்குப் பல கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
விதிமுறைகளை மீறி பதிவு செய்த இணை சார்-பதிவாளர் ரவீந்திர தாரு சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். நிலுவையில் உள்ள ரூ.5.99 கோடி முத்திரைத் தீர்வையை வசூலிக்கவும், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கிரிமினல் வழக்குகள் பதிவு செய்யவும் அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. 
 
இந்த விவகாரம் குறித்து 8 நாட்களுக்குள் இறுதி அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க ஒரு சிறப்பு விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: மதபோதகர் ஆசாராம் பாபுவுக்கு 6 மாதம் இடைக்கால ஜாமீன்..!

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: மதபோதகர் ஆசாராம் பாபுவுக்கு 6 மாதம் இடைக்கால ஜாமீன்..!சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் மதபோதகர் ஆசாராம் பாபுவுக்கு குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் 6 மாதங்கள் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.

மிஸ் யூனிவர்ஸ் அழகி போட்டியில் ‘முட்டாள்’ என திட்டிய மேற்பார்வையாளர்.. அழகி எடுத்த அதிரடி முடிவு..!

மிஸ் யூனிவர்ஸ் அழகி போட்டியில் ‘முட்டாள்’ என திட்டிய மேற்பார்வையாளர்.. அழகி எடுத்த அதிரடி முடிவு..!தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் நடைபெற்ற மிஸ் யூனிவர்ஸ் அழகி போட்டியில், போட்டியாளர்களை மேற்பார்வையாளர் ஒருவர் முட்டாள் என கூறி அவமதித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

உள்குத்து, ஊமைக்குத்து இல்லாமல் இருந்திருந்தால் 2021ல் நாங்கள் ஜெயித்திருப்போம்: ஆர்பி உதயகுமார்

உள்குத்து, ஊமைக்குத்து இல்லாமல் இருந்திருந்தால் 2021ல் நாங்கள் ஜெயித்திருப்போம்: ஆர்பி உதயகுமார்மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் அ.தி.மு.க. அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார், த.வெ.க. கூட்டணி குறித்த கேள்விகளுக்கு நேரடியாக பதிலளிக்க மறுத்தார்.

ஆபீசுக்கு போகும்போது குடையுடன் போங்க.. 7 மாவட்டங்களில் வெளுத்து கட்ட போகும் மழை..!

ஆபீசுக்கு போகும்போது குடையுடன் போங்க.. 7 மாவட்டங்களில் வெளுத்து கட்ட போகும் மழை..!தமிழகத்தின் சில பகுதிகளிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை இன்று பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

செங்கோட்டையனை அடுத்து மேலும் 12 பேர் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கம்.. ஈபிஎஸ் அதிரடி..!

செங்கோட்டையனை அடுத்து மேலும் 12 பேர் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கம்.. ஈபிஎஸ் அதிரடி..!அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையனின் ஆதரவாளர்கள் மேலும் 12 பேரை அடிப்படை உறுப்பினர் உட்பட அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் நீக்கி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com