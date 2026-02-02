திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026 (20:39 IST)

ராகுல் காந்தி ராணுவத்தை அவமதித்தாரா? பிரியங்கா காந்தி விளக்கம்

ராகுல் காந்தி ராணுவத்தை அவமதித்தாரா? பிரியங்கா காந்தி விளக்கம்
இன்று நடைபெற்ற நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரில், இந்திய நிலப்பரப்பை சீனா ஆக்கிரமித்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி முன்வைத்த குற்றச்சாட்டு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
முன்னாள் ராணுவ தளபதி எழுதிய புத்தகத்தை மேற்கோள் காட்டிப் பேசிய ராகுல் காந்தி, "இந்தியாவின் சில பகுதிகளை சீனா ஆக்கிரமித்துள்ளதாக முன்னாள் ராணுவ தளபதியே தனது புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்" என்று கூறி அந்த புத்தகத்தை காண்பித்தார். இது நாட்டின் பாதுகாப்பு குறித்த முக்கிய கேள்விகளை எழுப்புவதாக அவர் வாதிட்டார்.
 
இதற்கு உடனடியாகப் பதிலளித்த மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், அந்தப் புத்தகம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகவில்லை என்றும், அது நம்பகத்தன்மையற்ற ஒன்று என்றும் குறிப்பிட்டார். மேலும், ஆதாரமற்ற தகவல்களைப் பேசுவதன் மூலம் ராகுல் காந்தி இந்திய ராணுவத்தின் கௌரவத்தை அவமதித்துவிட்டதாக கடுமையாக சாடினார்.
 
இந்த விவகாரத்தில் ராகுல் காந்திக்கு ஆதரவாக களமிறங்கிய பிரியங்கா காந்தி, "ராகுல் காந்தி ராணுவத்தை அவமதிக்கவில்லை. அவர் முன்னாள் ராணுவ தளபதி எழுதிய புத்தகத்தில் உள்ள ஒரு பகுதியைத்தான் வாசித்து காண்பித்தார். பாஜக மறைக்க விரும்பும் உண்மைகள் வெளிவரும்போதெல்லாம், இப்படி பொய் புகார்களை கூறி திசைதிருப்புவது அவர்களின் வழக்கம்," என்று பதிலடி கொடுத்தார்.
 
Edited by Siva

தம்பி விஜய்க்கு ஒன்னும் தெரியல!.. நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி!...

தம்பி விஜய்க்கு ஒன்னும் தெரியல!.. நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி!...தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பனையூரில் நடந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மூன்றாவது துவக்க விழாவில் கலந்துகொண்டார்.

மருத்துவனையில் ஹெச்.ராஜாவை நலம் விசாரித்த ரஜினி!.. வைரல் போட்டோ!...

மருத்துவனையில் ஹெச்.ராஜாவை நலம் விசாரித்த ரஜினி!.. வைரல் போட்டோ!...தமிழக பாஜகவில் உள்ள முக்கிய தலைவர்களில் ஹெச். ராஜாவும் ஒருவர்.. கடந்த பல வருடங்களாகவே பாஜகவுக்கு ஆதரவாக இவர் செயல்பட்டு வருகிறார்..

பிளாக்ல டிக்கெட் விக்க வேண்டாம்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம்!.. விஜயை விளாசும் கோகுல இந்திரா!.

பிளாக்ல டிக்கெட் விக்க வேண்டாம்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம்!.. விஜயை விளாசும் கோகுல இந்திரா!.தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தவெக மூன்றாவது ஆண்டு துவக்க விழாவில் பேசிய பேசிய போது அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் கடுமையாக விமர்சித்தார்..

காங்கிரஸிடம் கூட்டணிக்கு கெஞ்சுகிறதா திமுக?!.. நடப்பது என்ன?...

காங்கிரஸிடம் கூட்டணிக்கு கெஞ்சுகிறதா திமுக?!.. நடப்பது என்ன?...இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தது முதல் தொடர்ந்து 3 முறை தமிழகத்தில் காங்கிரஸ்தான் ஆட்சியில் இருந்தது

தனியார் பள்ளி கட்டண விவகாரம்: டெல்லி அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால நிம்மதி!

தனியார் பள்ளி கட்டண விவகாரம்: டெல்லி அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால நிம்மதி!டெல்லி தனியார் பள்ளிகளின் கட்டணத்தை முறைப்படுத்துவது தொடர்பான விவகாரத்தில், டெல்லி அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால நிம்மதியை அளித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com