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மீண்டும் மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் தொகுதி வரையறை மசோதா.. இந்த முறை திமுக ஆதரவு தருமா?
நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் வரும் ஜூலை 22ஆம் தேதி முதல் தொடங்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த கூட்டத்தொடரில் நீண்ட நாட்களாக விவாதத்தில் இருக்கும் மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா ஆகியவற்றை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு தீவிரமாக திட்டமிட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்கு போதிய ஆதரவு கிடைக்கும் பட்சத்தில், ஒரு சிறப்பு கூட்டத்தொடரை நடத்தவும் மத்திய அரசு ஆலோசித்து வருவதாக தெரிகிறது. இந்த மசோதாக்களை சட்டமாக்க, திமுக உள்ளிட்ட முக்கிய எதிர்க்கட்சிகளின் ஆதரவை பாஜக கோரியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தொகுதி மறுவரையறை என்பது மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் தென் மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற இடங்களை குறைத்துவிடும் என்ற அச்சம் பரவலாக இருப்பதால், திமுக இதற்கு தொடக்கத்திலிருந்தே எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது.
அதேநேரம், மகளிர் இட ஒதுக்கீட்டை கொள்கை அளவில் ஆதரிக்கும் திமுக, இதில் உள்ஒதுக்கீடு கோரி வருகிறது. இத்தகைய சூழலில், நாட்டின் எதிர்கால அரசியல் சூழலை மாற்றியமைக்கக்கூடிய இந்த முக்கிய மசோதாக்களுக்கு இந்த முறை திமுக ஆதரவு தருமா அல்லது தனது பழைய எதிர்ப்பு கொள்கையிலேயே உறுதியாக நிற்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு தேசிய அரசியலில் எழுந்துள்ளது.
Edited by Siva
மீண்டும் மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் தொகுதி வரையறை மசோதா.. இந்த முறை திமுக ஆதரவு தருமா?
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