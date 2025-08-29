வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (09:09 IST)

பீகாரில் நுழைந்த பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள்! ராகுல்காந்தி பயணத்தில் திடீர் திருப்பம்!

Pakistan terrorists in bihar

பீகாரில் ராகுல்காந்தி பேரணி நடத்தி வரும் நிலையில் அங்கு பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் நுழைந்துள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

காஷ்மீரின் பஹல்காம் பகுதியில் பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் பொதுமக்கள், சுற்றுலா பயணிகள் பலியான நிலையில், அதற்கு பதிலடியாக ஆபரேஷன் சிந்தூரை நடத்திய இந்திய ராணுவம் பாகிஸ்தானில் உள்ள பயங்கரவாதிகள் முகாமை குண்டு வீசி அழித்தது.

 

பாகிஸ்தான் பயங்கரவாத அமைப்புகள் அதற்கு பதிலடியாக இந்தியாவில் ஊடுருவி அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படுத்த முயலலாம் என உளவுத்துறை எச்சரித்திருந்தது. இந்நிலையில் தற்போது பீகாருக்குள் நேபாளம் வழியாக 3 தீவிரவாதிகள் நுழைந்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது. பாகிஸ்தானின் ஜெய்ஷ்-இ-முகமது அமைப்பை சேர்ந்த இந்த மூன்று பயங்கரவாதிகளின் புகைப்படங்களையும் வெளியிட்டுள்ள பீகார் காவல்துறை அவர்களை தீவிரமாக தேடி வருகிறது.

 

தற்போது வாக்கு திருட்டுக்கு எதிராக பீகாரில் ராகுல்காந்தி பேரணி நடத்தி வரும் நிலையில், இந்த பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல் காரணமாக அவரது பயண திட்டங்களில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

ஜப்பான் சென்ற பிரதமர் மோடி.. மோடிக்காக அமெரிக்க பயணத்தை ரத்து செய்த ஜப்பான் வர்த்தக அமைச்சர்..!

ஜப்பான் சென்ற பிரதமர் மோடி.. மோடிக்காக அமெரிக்க பயணத்தை ரத்து செய்த ஜப்பான் வர்த்தக அமைச்சர்..!பிரதமர் மோடி ஜப்பானுக்கு அரசுமுறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். கடந்த 2018ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு நடைபெறும் இந்த இந்தியா-ஜப்பான் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க அவர் டோக்கியோ சென்றுள்ளார். இந்த பயணத்தின் முக்கிய நோக்கம், இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது ஆகும். ஜப்பான் பிரதமர் ஷிகெரு இஷிபா உடன் பிரதமர் மோடி பல்வேறு முக்கியப் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தவுள்ளார்.

75 வயதானால் ஓய்வு பெற வேண்டும் என ஒருபோதும் சொல்லவில்லை: மோகன் பகவத் மறுப்பு

75 வயதானால் ஓய்வு பெற வேண்டும் என ஒருபோதும் சொல்லவில்லை: மோகன் பகவத் மறுப்புஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத், மூத்த தலைவர்கள் ஓய்வு பெறுவது குறித்த தனது முந்தைய கருத்துக்களுக்கு முரணாக தற்போது ஒரு புதிய கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். 75 வயதை எட்டியவர்கள் ஓய்வு பெற்று மற்றவர்களுக்கு வழிவிட வேண்டும் என்று கடந்த மாதம் மோடியை மறைமுகமாக விமர்சிப்பதாக பேசப்பட்ட நிலையில், தற்போது அந்த கருத்தை தான் கூறவில்லை என்று அவர் மறுத்துள்ளார்.

6 மணிக்கு மேல் ஆட்டோ கிடையாது.. 2 மணி நேரம் தான் செல்போன் பயன்படுத்த வேண்டும்: டோக்கியோ மேயர் உத்தரவு

6 மணிக்கு மேல் ஆட்டோ கிடையாது.. 2 மணி நேரம் தான் செல்போன் பயன்படுத்த வேண்டும்: டோக்கியோ மேயர் உத்தரவுடோக்கியோ மேயர் 6 மணிக்கு மேல் ஆட்டோ ஓட்டுவதற்கு தடை விதித்ததோடு, மக்கள் ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக 2 மணி நேரம் மட்டுமே ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

போலி வாக்காளர்கள் மட்டுமல்ல.. போலி வேட்பாளர்கள்: தமிழ்நாட்டில் இருந்து இறக்குமதியா?

போலி வாக்காளர்கள் மட்டுமல்ல.. போலி வேட்பாளர்கள்: தமிழ்நாட்டில் இருந்து இறக்குமதியா?ஆந்திர மாநிலத்தின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியை சேர்ந்த பிரமுகர் ஒருவர், ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி மீது அதிரடி குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தியுள்ளார். வரவிருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் வெற்றி பெறுவதற்காக, தமிழ்நாட்டில் இருந்து போலி வாக்காளர்கள் மற்றும் வேட்பாளர்களை ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி இறக்குமதி செய்ததாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

அமெரிக்காவிடம் கெஞ்சுவதற்கு பதில் நாமே சாப்பிடலாம்: இறால் வளர்ப்பு நிபுணர்கள் கருத்து..!

அமெரிக்காவிடம் கெஞ்சுவதற்கு பதில் நாமே சாப்பிடலாம்: இறால் வளர்ப்பு நிபுணர்கள் கருத்து..!இந்திய பொருட்களின் மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள 50% வரி விதிப்பால், ரூ.1000 கோடி மதிப்பிலான இறால் ஏற்றுமதி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

