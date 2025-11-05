புதன், 5 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 5 நவம்பர் 2025 (16:58 IST)

குருநானக் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்க இந்தியர்களுக்கு மறுப்பு: பாகிஸ்தான் அடாவடி..!

குருநானக் தேவ் அவர்களின் 556-வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்பதற்காக பாகிஸ்தானுக்கு சென்ற 14 இந்தியர்களுக்கு, அட்டாரி-வாகா எல்லையில் நுழைவு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் ஹிந்து மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், பாகிஸ்தான் குடிவரவு அதிகாரிகள் இவர்களை திருப்பி அனுப்பியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
 
டெல்லி மற்றும் லக்னோவை சேர்ந்த இந்த பக்தர்கள், பயணத்திற்காகத் தலா ரூ.13,000 செலுத்தியிருந்த நிலையில், பணம் திருப்பி அளிக்கப்படவில்லை என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
இந்த பயணத்திற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் 2,100 பேருக்கு அனுமதி அளித்திருந்தது. சுமார் 1,900 சீக்கிய பக்தர்கள் பாகிஸ்தானுக்குள் நுழைந்துள்ளனர். அகால் தக்த் ஜாதேதர் தலைமையில் ஒரு சீக்கிய பிரதிநிதிகள் குழுவும் குரு பூரப் கொண்டாட்டங்களுக்காகப் பாகிஸ்தான் சென்றுள்ளது.
 
இதற்கிடையே, பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் மான், மத்திய அரசு கர்தார்பூர் வழித்தடத்தை உடனடியாக மீண்டும் திறக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Edited by Siva

காங்கிரஸ் இருந்தால்தான் முஸ்லிம்கள் இருக்க முடியும்: முதல்வர் பேச்சுக்கு விஹெச்பி. கடும் எதிர்ப்பு

காங்கிரஸ் இருந்தால்தான் முஸ்லிம்கள் இருக்க முடியும்: முதல்வர் பேச்சுக்கு விஹெச்பி. கடும் எதிர்ப்புதெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, ஜுப்ளி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசியபோது, "காங்கிரஸ் இருந்தால் தான் முஸ்லிம்கள் இருப்பார்கள்... காங்கிரஸ் இல்லாமல் நீங்கள் இல்லை" என்று பேசியதாக கூறப்படும் கருத்துக்கள் மாநில அரசியலில் ஒரு பெரிய புயலைக் கிளப்பியுள்ளன.

இன்று இரவு வரை 14 மாவட்டங்களில் கனமழை வாய்ப்பு! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?

இன்று இரவு வரை 14 மாவட்டங்களில் கனமழை வாய்ப்பு! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி நடந்து வரும் நிலையில் இன்று 14 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

முஸ்லிம் 2ஆம் திருமண பதிவுக்கு முதல் மனைவி சம்மதம் அவசியம்: உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

முஸ்லிம் 2ஆம் திருமண பதிவுக்கு முதல் மனைவி சம்மதம் அவசியம்: உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!முதல் திருமணம் சட்டப்படி செல்லுபடியாகும் நிலையில், ஒரு முஸ்லிம் ஆண் தனது இரண்டாவது திருமணத்தை பதிவு செய்ய விரும்பினால், முதல் மனைவிக்கு அது குறித்து கருத்துத்தெரிவிக்க வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்று கேரள உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

9 மணி நேரம் விஜய் அழுதார்! தைரியம் இருந்தா என் தலைவன் மேல கை வைங்க! - ஆதவ் அர்ஜூனா சவால்!

9 மணி நேரம் விஜய் அழுதார்! தைரியம் இருந்தா என் தலைவன் மேல கை வைங்க! - ஆதவ் அர்ஜூனா சவால்!கரூர் துயர சம்பவத்திற்கு பிறகு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்றது.

போலி பிரச்சினைகளை உருவாக்குவது ராகுல் காந்தியின் வழக்கம்: பாஜக பதிலடி

போலி பிரச்சினைகளை உருவாக்குவது ராகுல் காந்தியின் வழக்கம்: பாஜக பதிலடிஹரியானா மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் "வாக்குத் திருட்டு" நடந்ததாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி எழுப்பிய குற்றச்சாட்டுகளை, மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தலைமையிலான பாஜக கடுமையாக மறுத்துள்ளது.

