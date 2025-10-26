ஞாயிறு, 26 அக்டோபர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: ஞாயிறு, 26 அக்டோபர் 2025 (12:38 IST)

குஜராத் கடல் எல்லை அருகே பாகிஸ்தான் ராணுவம்! இந்தியா எச்சரிக்கையை மீறி அட்டகாசம்!

Pakistan navy

இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான போர் நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்திய எல்லை அருகே பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய நிகழ்ச்சி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக போர் மூண்ட நிலையில் பின்னர் இரு நாடுகள் பேசி போர் நிறுத்தத்தைக் கொண்டு வந்தன. மேலும் இந்திய எல்லையருகே பாகிஸ்தான் ராணுவம் ஆக்கிரமிப்பு செயல்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என இந்தியா எச்சரித்திருந்தது.

 

இந்நிலையில் குஜராத் கடல் எல்லை அருகே அத்துமீறியுள்ளது பாகிஸ்தான் ராணுவம். இந்தியா - பாகிஸ்தான் எல்லையான சர் க்ரீக் பகுதிக்கு பாகிஸ்தான் கடற்படைத் தளபதி சென்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் பாகிஸ்தான் இங்கிலாந்திடம் 3 ஹோவர்க்ராஃப்ட் கப்பல்களை வாங்கியது.

 

இந்த கப்பல்களை பாகிஸ்தான் கடற்படையில் இணைக்கும் நிகழ்ச்சியை குஜராத் அருகே சர் க்ரீக் எல்லையில் மேற்கொண்டுள்ளனர். ஏற்கனவே குஜராத் அருகே ராணுவ கட்டமைப்பை அதிகரிக்கும் பாகிஸ்தானின் செயல்களை இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் எச்சரித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

Edit by Prasanth.K

இன்றே புயலாக வலுவடையும் மோன்தா! வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!

இன்றே புயலாக வலுவடையும் மோன்தா! வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நாளை புயலாக வலுவடையும் என கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்றே புயலாக வலுவடைவதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது

வரிவிதிப்பால் அதிருப்தியில் ஆசிய நாடுகள்! சமாதானம் செய்ய வரும் ட்ரம்ப்!

வரிவிதிப்பால் அதிருப்தியில் ஆசிய நாடுகள்! சமாதானம் செய்ய வரும் ட்ரம்ப்!அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பிற்கு பின்னர் ஆசிய நாடுகளுக்கு முதல்முறையாக ட்ரம்ப் இன்று பயணத்தை தொடங்கும் நிலையில் இது மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வங்கக்கடலில் வலம் வரும் மோந்தா புயல்! நாகை - இலங்கை கப்பல் சேவை நிறுத்தம்!

வங்கக்கடலில் வலம் வரும் மோந்தா புயல்! நாகை - இலங்கை கப்பல் சேவை நிறுத்தம்!வங்கக்கடலில் மோந்தா புயல் உருவாகும் நிலையில் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கையாக நாகை - இலங்கை கப்பல் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

தீவிர புயலாக வலுவடையும் மோந்தா! எந்தெந்த மாவட்டங்களை வெளுத்து வாங்கப்போகுது மழை?

தீவிர புயலாக வலுவடையும் மோந்தா! எந்தெந்த மாவட்டங்களை வெளுத்து வாங்கப்போகுது மழை?வங்கக் கடலில் மோந்தா புயல் தீவிர புயலாக வலுவடையும் என கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

’மோந்தா’ புயல் எப்போது, எங்கே கரையை கடக்கும்? வானிலை ஆய்வு மையத்தின் முக்கிய தகவல்..!

’மோந்தா’ புயல் எப்போது, எங்கே கரையை கடக்கும்? வானிலை ஆய்வு மையத்தின் முக்கிய தகவல்..!வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள 'மோந்தா' புயல், இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, அக்டோபர் 27ஆம் தேதி புயலாகவும், 28ஆம் தேதி தீவிர புயலாகவும் வலுப்பெறும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Webdunia
