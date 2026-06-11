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நேரு சாதனையை மோடி முறியடித்துவிட்டார் என்பது பிழை: ப சிதம்பரம்
நரேந்திர மோடி அவர்கள் தொடர்ந்து பாரத பிரதமராக நீடிப்பதை பாராட்டியுள்ள முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப. சிதம்பரம், அதே நேரத்தில் ஜவாஹர்லால் நேருவின் சாதனையை அவர் முறியடித்துவிட்டார் என்று கூறுவது பிழையானது என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், 4,399 நாட்கள் திரு. நரேந்திர மோடி அவர்கள் நாட்டின் பிரதமராக தொடர்ந்து இருப்பது பாராட்ட வேண்டிய ஒரு பெரிய சாதனை தான் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால், அது ஜவாஹர்லால் நேருவின் சாதனையை முறியடித்துவிட்டது என்று சொல்வது வரலாற்று பிழையாகும்.
இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு, 1947 முதல் 1952 வரை நேரு அவர்கள் இடைக்கால பிரதமராக இருந்தார் என்பதை யாராலும் மறக்கவோ அல்லது வரலாற்றில் இருந்து நீக்கவோ முடியாது. பா.ஜ.க.வினர் தங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கணக்கு சொல்வதை பற்றி நாம் கருத்துச் சொல்ல வேண்டியதில்லை; ஆனால் ஊடகங்கள் கூட அதன் பின்னணியை விளக்காமல் அப்படியே வெளியிடுவது வியப்பளிக்கிறது.
பிரதமர் மோடியின் 12 ஆண்டு கால சாதனையை பாராட்டுவோம்; அதே நேரத்தில் பாரத ரத்னா நேருவின் 17 ஆண்டு கால சாதனையை போற்றுவோம். 1947 முதல் 1952 வரை பிஞ்சு குழந்தை பருவத்தில் தத்தளித்து கொண்டிருந்த இந்திய ஜனநாயகத்தை பாலூட்டி வளர்த்த பெருமை ஜவாஹர்லால் நேரு அவர்களையே சாரும் என்பதை நாம் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று ப. சிதம்பரம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Edited by Siva