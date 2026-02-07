சனி, 7 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 7 பிப்ரவரி 2026 (14:19 IST)

இந்தியாவில் முஸ்லிம்களின் மக்கள் தொகை இந்துக்களை மிஞ்சுமா? ஒவைசி பதில்..!

இந்தியாவில் முஸ்லிம்களின் மக்கள் தொகை இந்துக்களை மிஞ்சுமா? ஒவைசி பதில்..!
இந்தியாவில் முஸ்லிம்களின் மக்கள் தொகை அதிகரித்து வருவதாக எழுப்பப்படும் புகார்களுக்கு ஏஐஎம்ஐஎம் தலைவர் அசாதுதீன் ஒவைசி பதிலடி கொடுத்துள்ளார். 
 
தெலுங்கானாவில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர், இந்தியாவில் முஸ்லிம்களின் மக்கள் தொகை ஒருபோதும் இந்துக்களின் எண்ணிக்கையை மிஞ்சாது என்று திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.
 
உலக நாடுகள் பலவற்றில் முதியவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்தியாவில் மட்டுமே 60 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் 40 வயதுக்கு உட்பட்ட இளைஞர்களாக உள்ளனர் என பிரதமர் மோடி கூறியதை ஒவைசி சுட்டிக்காட்டினார். ஆனால், இந்த இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க மத்திய அரசு என்ன செய்தது? என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
மேலும், ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் இந்துக்கள் மூன்று குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும் எனக் கூறுவதை விமர்சித்த ஒவைசி, "அதை அவரே செய்யவில்லை" என சாடினார். 
 
Edited by Siva

நீயா நானா பாத்துடலாம்!.. விஜய் தொகுதியில் போட்டியிட திமுக திட்டம்?....

நீயா நானா பாத்துடலாம்!.. விஜய் தொகுதியில் போட்டியிட திமுக திட்டம்?....நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற அரசியல் கட்சியை துவங்கியதிலிருந்தே திமுகவை மட்டுமே மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்..

இதெல்லாம் கொண்டு வாங்க!.. போலீஸ் செக்!.. சேலத்தில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடக்குமா?!..

இதெல்லாம் கொண்டு வாங்க!.. போலீஸ் செக்!.. சேலத்தில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடக்குமா?!..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் ஒவ்வொரு வாரம் சனிக்கிழமையும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்து வந்தார்.

இனி பர்வதமலைக்கு உங்க இஷ்டத்துக்கு ஏற முடியாது: புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு..!

இனி பர்வதமலைக்கு உங்க இஷ்டத்துக்கு ஏற முடியாது: புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு..!திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள புகழ் பெற்ற பர்வதமலைக்கு செல்லும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது.

2 வருட கேரண்டியுடன் நலத்திட்ட உதவி வழங்கினேன்: செல்லூர் ராஜூ

2 வருட கேரண்டியுடன் நலத்திட்ட உதவி வழங்கினேன்: செல்லூர் ராஜூமதுரையில் நடைபெற்ற அதிமுக நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில், முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தனது வழக்கமான பாணியில் அதிரடியான கருத்துக்களை பகிர்ந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறுவோம்!.. கொந்தளித்த திருமாவளவன்!...

திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறுவோம்!.. கொந்தளித்த திருமாவளவன்!...கடந்த பல தேர்தலாகவே திருமாவளவனின் விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com