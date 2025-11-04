செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (10:51 IST)

மோடியின் சோட்டா பாய் தான் தேஜஸ்வி யாதவ்.. ஒவைசி கடும் விமர்சனம்..!

மோடியின் சோட்டா பாய் தான் தேஜஸ்வி யாதவ்.. ஒவைசி கடும் விமர்சனம்..!
பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி, ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சியின் தலைவர் அசதுதீன் ஓவைசிக்கும், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவுக்கும் இடையே வார்த்தை போர் தீவிரமடைந்துள்ளது. தேஜஸ்வி யாதவ், ஓவைசியை ‘தீவிரவாதி’ என்று கூறியதற்கு பதிலடி கொடுத்த ஓவைசி, "தேஜஸ்வி யாதவ், மோடியின் சோட்டா பாய்" என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
 
முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் சீமான்சல் பகுதி, பீகார் அரசியலில் இரு கட்சிகளுக்கும் முக்கியமான களம் ஆகும். இந்த பிராந்தியத்திலேயே இரு தலைவர்களின் மோதல் உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.
 
தேஜஸ்வி யாதவின் ‘தீவிரவாதி’ என்ற விமர்சனம், சீமான்சல் பகுதி மக்களை அவமதிப்பதாக ஓவைசி குற்றம் சாட்டினார். "இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பின்பற்றுவது தீவிரவாதம் அல்ல" என்று அவர் திட்டவட்டமாக கூறினார்.
 
மத அடையாளம் மற்றும் அரசியல் சொல்லாடல் குறித்த ஒரு பெரிய விவாதமாக இந்த விமர்சனத்தை ஓவைசி மாற்றியுள்ளார். "தேஜஸ்வி யாதவ், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தம்பியாக செயல்படுகிறார். அதனால் தான் அவர் முஸ்லிம்களை தீவிரவாதிகளாக சித்தரிக்கிறார் என்றும் ஓவைசி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

SIR வாக்காளர் பட்டியலில் 60% பேர் நீக்கப்படலாம்: பாலகிருஷ்ணன் எச்சரிக்கை

SIR வாக்காளர் பட்டியலில் 60% பேர் நீக்கப்படலாம்: பாலகிருஷ்ணன் எச்சரிக்கைதமிழகத்தில் தொடங்கியுள்ள வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணியால் 60% வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கே. பாலகிருஷ்ணன் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.

அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்ப்புகளை மீறி வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்த பணி ஆரம்பம்..!

அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்ப்புகளை மீறி வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்த பணி ஆரம்பம்..!அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்ப்புகளை மீறி தமிழகம், புதுச்சேரி உட்பட 12 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி (SIR) இன்று தொடங்கியுள்ளது.

மேலும் விலை குறைந்த தங்கம்! இன்னும் விலை குறைய வாய்ப்பு! - இன்றைய விலை நிலவரம்!

மேலும் விலை குறைந்த தங்கம்! இன்னும் விலை குறைய வாய்ப்பு! - இன்றைய விலை நிலவரம்!கடந்த சில மாதங்களாக விலை உயர்ந்து வந்த தங்கம், சமீபமாக விலை குறைந்து வரும் நிலையில் இன்று நேற்றைய விலையை விட மேலும் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது.

வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்தில் இன்று இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை

வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்தில் இன்று இடி மின்னலுடன் கூடிய மழைசென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, சென்னை மாநகரம் மற்றும் அதன் அருகில் உள்ள புறநகர்ப் பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மழை பெய்யக்கூடும்.

கிரிக்கெட் பயிற்சியாளர் சுட்டு கொலை.. ஹரியானாவில் பெரும் பதட்டம்..!

கிரிக்கெட் பயிற்சியாளர் சுட்டு கொலை.. ஹரியானாவில் பெரும் பதட்டம்..!ஹரியானா மாநிலத்தில், உள்ளூர் கிரிக்கெட் வீரரும் பயிற்சியாளருமான ராம்கரன், நேற்று மாலை மருத்துவமனை அருகே துப்பாக்கி சூட்டில் கொல்லப்பட்டார். நகராட்சி தேர்தல் தொடர்பான நீண்டகால அரசியல் விரோதமே இந்த கொலைக்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என காவல்துறை சந்தேகிக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com