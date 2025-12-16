செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025
செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (11:52 IST)

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்: 58 லட்சம் வாக்காளர்கள் பெயர்கள் நீக்கம்!

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளின் ஒரு பகுதியாக, இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இன்று மேற்கு வங்கம், ராஜஸ்தான், கோவா, புதுச்சேரி, மற்றும் லட்சத்தீவுக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டது.
 
இந்த வரைவு பட்டியலில், மேற்கு வங்கத்தில் மட்டும் சுமார் 58 லட்சத்துக்கும் அதிகமான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. நீக்கப்பட்ட பெயர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 58,20,898 ஆகும்.
 
பெயர்கள் நீக்கப்பட்டதற்கான காரணங்களாக தேர்தல் ஆணையம் சில தரவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, இறந்ததாக அடையாளம் காணப்பட்ட சுமார் 24.16 லட்சம் வாக்காளர்கள், இடம் பெயர்ந்த 19.88 லட்சம் வாக்காளர்கள், மற்றும் அடையாளம் காணப்படாத/காணாமல் போன 12.20 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
 
மேலும், சுமார் 1.38 லட்சம் பெயர்கள் போலி வாக்காளர்கள் என்று அடையாளம் காணப்பட்டு வரைவு பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாகவும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
