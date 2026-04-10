வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026 (15:42 IST)

டிஜிட்டல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆரம்பம்.. 5.72 லட்சம் குடும்பங்கள் பதிவு..!

இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை 5.72 லட்சத்திற்கும் அதிகமான குடும்பங்கள் இணையதளம் வாயிலாக தங்களது விவரங்களைச் சுய-பதிவு செய்துள்ளதாக இந்தியப் பதிவாளர் ஜெனரல் மற்றும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
சுதந்திரத்திற்கு பிறகு நடக்கும் எட்டாவது கணக்கெடுப்பான இது, இரண்டு கட்டங்களாக நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. முதல் கட்டமாக, வீடுகளை பட்டியலிடுதல் மற்றும் வீட்டு வசதி கணக்கெடுப்பு பணிகள் ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் 2026 வரை நடைபெற உள்ளன. 
 
இதில் வீட்டின் நிலை, வசதிகள் மற்றும் சொத்துக்கள் குறித்த விவரங்கள் சேகரிக்கப்படும். அந்தமான் நிக்கோபார், டெல்லி, கோவா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஏப்ரல் 1 முதல் 15 வரை சுய-பதிவுக்கான கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
இரண்டாம் கட்டமாக, மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027 பிப்ரவரியில் நடைபெறும். இந்த முறை வரலாற்றில் முதன்முறையாக சாதி வாரியான கணக்கெடுப்பும் நடத்தப்பட உள்ளது. இதற்காக மத்திய அரசு 11,718.24 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளது. 
 
ஆன்லைன் மூலம் விவரங்களை பதிவு செய்வது வேகமானது மற்றும் பாதுகாப்பானது என்பதால், பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

ஜனநாயகன் படத்தில சீனாவே வச்சிட்டாங்களே!.. பிரெஸ்ஸ பார்த்து பயந்து ஓடும் விஜய்!..

ஜனநாயகன் படத்தில சீனாவே வச்சிட்டாங்களே!.. பிரெஸ்ஸ பார்த்து பயந்து ஓடும் விஜய்!..ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், மமிதா பைஜூ ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

விஜய் கையில் அஜித் போட்டோ!.. பிரச்சாரம் வேறலெவல்!. வைரல் வீடியோ...

விஜய் கையில் அஜித் போட்டோ!.. பிரச்சாரம் வேறலெவல்!. வைரல் வீடியோ...நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இறங்குங்கடா!.. விஜய் ரசிகர்களை காலில் மிதித்த பவுன்சர்!.. ஷாக்கிங் வீடியோ!...

இறங்குங்கடா!.. விஜய் ரசிகர்களை காலில் மிதித்த பவுன்சர்!.. ஷாக்கிங் வீடியோ!...தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடக்கும் நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பல ஊர்களுக்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்

ராஜ்யசபா எம்பியாக நிதிஷ்குமார் பதவியேற்பு.. லாலு பிரசாத் யாதவ் சாதனையை சமன் செய்தார்..!

ராஜ்யசபா எம்பியாக நிதிஷ்குமார் பதவியேற்பு.. லாலு பிரசாத் யாதவ் சாதனையை சமன் செய்தார்..!பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமார் இன்று மாநிலங்களவை உறுப்பினராக பதவியேற்பதன் மூலம், இந்திய அரசியலில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். இதன் மூலம், ஆர்ஜேடி தலைவர் லாலு பிரசாத் யாதவின் ஒரு முக்கிய சாதனையை அவர் சமன் செய்கிறார்.

இனிமேல் யுபிஐ மூலம் 10,000 ரூபாய்க்கு மேல் பணம் அனுப்பினால் போய் சேர 1 மணி நேரம் ஆகுமா? என்ன காரணம்?

இனிமேல் யுபிஐ மூலம் 10,000 ரூபாய்க்கு மேல் பணம் அனுப்பினால் போய் சேர 1 மணி நேரம் ஆகுமா? என்ன காரணம்?டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைகளில் அதிகரித்து வரும் மோசடிகளை கட்டுப்படுத்த, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஒரு புதிய அதிரடி திட்டத்தை முன்மொழிந்துள்ளது. இதன்படி, யுபிஐ அல்லது ஐஎம்பிஎஸ் மூலம் 10,000 ரூபாய்க்கு மேல் பணம் அனுப்பினால், ஒரு மணிநேர 'கூலிங் பீரியட்' அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. அதாவது, நீங்கள் அனுப்பும் பணம் பெறுநரின் கணக்கிற்கு செல்ல ஒரு மணிநேரம் தாமதமாகும்.

