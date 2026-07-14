  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Over 1,000 hectares of Indian Railway land under encroachment, reveals RTI data
Written By Webdunia

1,068.54 ஹெக்டேர் இரயில்வே நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு.. சுமார் 42 நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானங்களுக்கு சமம்... எப்படி மீட்க போகிறார்கள்..

இந்திய இரயில்வே
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (10:33 IST)
google-news
இந்திய ரயில்வேக்கு சொந்தமான நிலங்கள் நாடு முழுவதும் பெருமளவில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிர்ச்சிகரமான தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பெற்ற தரவுகளின்படி, மார்ச் 2025 நிலவரப்படி சுமார் 1,068.54 ஹெக்டேர் இரயில்வே நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளன. இது சுமார் 42 நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானங்களுக்கு இணையான பரப்பளவாகும்.
 
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்த ஆக்கிரமிப்பு 32 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 2020-21 நிதியாண்டில் 810.31 ஹெக்டேராக இருந்த ஆக்கிரமிப்பு, தற்போது 1,068 ஹெக்டேராக உயர்ந்துள்ளது. ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் நடவடிக்கைகளில் இரயில்வே நிர்வாகம் ஈடுபட்டாலும், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வெறும் 98 ஹெக்டேர் நிலம் மட்டுமே மீட்கப்பட்டுள்ளது. மீட்கப்படும் நிலங்கள் இரயில்வே உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் வணிக மேம்பாட்டிற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 
இந்தத் தரவுகளில் மிக முக்கியமான குறைபாடு என்னவென்றால், இரயில்வே நிர்வாகத்திடம் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கான தரவுகள் மட்டுமே உள்ளன. 25 ஆண்டுகாலத் தரவுகளைக் கேட்டபோது, தன்னிடம் 5 ஆண்டுகாலப் பதிவுகள் மட்டுமே உள்ளதாக இரயில்வே வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
மேலும், மாநிலம் வாரியான அல்லது இட வாரியான ஆக்கிரமிப்புத் தகவல்களைத் திரட்ட தனிப்பட்ட மண்டல இரயில்வே அலுவலகங்களை அணுகுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது. ஆக்கிரமிப்புகளைத் தடுப்பதிலும், மீட்கப்பட்ட நிலங்களை முறையாகப் பராமரிப்பதிலும் உள்ள சவால்கள் இந்திய இரயில்வேக்கு பெரும் தலைவலியாக மாறியுள்ளன.
 
 

நம்ம பிரதமர் மோடி இருக்கிறார்.. தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது: ஆர்பி உதயகுமார்

நம்ம பிரதமர் மோடி இருக்கிறார்.. தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது: ஆர்பி உதயகுமார்அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி மாற்றம் குறித்து பேசிய அவர், "அதிமுகவினர் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. பிரதமர் மோடி இருக்கிறார், யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

சுமார் 4.6 லட்சம் தங்க மோதிரம் வாங்க டெண்டர்.. தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம்...

சுமார் 4.6 லட்சம் தங்க மோதிரம் வாங்க டெண்டர்.. தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம்...தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் முக்கிய அம்சமாக இருந்த 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு வரும் செப்டம்பர் 15-ம் தேதி, அறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளில் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி வைக்க உள்ளது. சமூக நலன் சார்ந்த இந்த திட்டத்திற்காக பூர்வாங்கப் பணிகள் வேகமெடுத்துள்ளன.

பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி சொத்து முறைகேடு.. சார்பதிவாளர் சஸ்பெண்ட்..

பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி சொத்து முறைகேடு.. சார்பதிவாளர் சஸ்பெண்ட்..முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் உலகப் பிரசித்தி பெற்ற பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலுக்குச் சொந்தமான, சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை முறைகேடாக வேறொருவர் பெயருக்குப் பதிவு செய்து கொடுத்த விவகாரத்தில் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் என்பவர் அதிரடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், அவர் எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என்று காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. இந்திய மாலுமி பலி.. கடும் அதிருப்தியில் மத்திய அரசு...

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. இந்திய மாலுமி பலி.. கடும் அதிருப்தியில் மத்திய அரசு...ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே நிலவி வரும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக சென்ற ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் எண்ணெய் டேங்கர் கப்பலை ஈரான் தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் கப்பலில் பணியாற்றிய இந்திய மாலுமி ஒருவர் உயிரிழந்தார் மற்றும் எட்டு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் என்ற அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இனிமே ஹோர்மூஸ் எங்க கண்ட்ரோல்!.. கப்பலுக்கு 20 சதவீதம் வரி!. டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவிப்பு..

இனிமே ஹோர்மூஸ் எங்க கண்ட்ரோல்!.. கப்பலுக்கு 20 சதவீதம் வரி!. டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவிப்பு..அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் ஈரான் மீது போர் தொடுத்தால் ஈரான் மட்டுமில்லாமல் சவுதி அரேபியா, துபாய், பஹ்ரைன், அபுதாபி போன்ற வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வரப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹோர்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் அரசு மூடிவிட்டது.