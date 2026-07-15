  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Over ₹64 Crore Worth Seized Gold and Silver Lying Undisposed in Rajasthan Government Treasury: CAG Report
Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 15 July 2026 (11:47 IST)

சும்மா இருக்கும் 66 கோடி ரூபாய் மதிப்பு தங்கம், வெள்ளி.. ஏலம் விட தணிக்கை வாரியம் உத்தரவு..

gold price
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (11:47 IST)
google-news
ராஜஸ்தான் மாநில அரசு கருவூலத்தில் பல ஆண்டுகளாக ரூ.64.44 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் மற்றும் வெள்ளி முடங்கிக்கிடப்பதாக இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர்  தனது சமீபத்திய தணிக்கை அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளார். 
 
குற்றவாளிகளிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, நீதிமன்றங்களால் அரசு சொத்தாக அறிவிக்கப்பட்ட இந்த மதிப்புமிக்க பொருட்கள், அரசு விதிகளின்படி விற்கப்படவோ அல்லது பயன்படுத்தப்படவோ இல்லை என தணிக்கை அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
 
ஜெய்ப்பூர் நகரின் இருப்பு கருவூலத்தில் 29.011 கிலோ தங்கம் மற்றும் 972.747 கிலோ வெள்ளி சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போதைய சந்தை மதிப்பின்படி, தங்கத்தின் மதிப்பு சுமார் ரூ.42.36 கோடி என்றும், வெள்ளியின் மதிப்பு ரூ.22.08 கோடி என்றும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
ராஜஸ்தான் கருவூல விதிகள்-2012-இன் படி, நீதிமன்றங்களால் அரசு சொத்தாக அறிவிக்கப்படும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி போன்ற மதிப்புமிக்க பொருட்கள் ஜெய்ப்பூர் கருவூலத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும்.
 
விதிகளின்படி, தொல்பொருள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொருட்களை தொல்லியல் துறையிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். தங்கம் மற்றும் வெள்ளி போன்ற உலோகம் சார்ந்த பொருட்களை மும்பையிலுள்ள மத்திய அரசுக்குச் சொந்தமான நாணயச் சாலைக்கு  அனுப்பி, சுத்தமான உலோகமாக மாற்றி விற்க வேண்டும். 
 
நிதித்துறை மூலம் இதற்கான மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட போதிலும், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாமல் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்கள் கருவூலத்திலேயே முடங்கிக்கிடக்கின்றன. இதனை கடுமையான நிதி அலட்சியம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ள சி.ஏ.ஜி, விதிகளின்படி இவற்றை உடனடியாக ஏலம் விட்டு தீர்வு காணுமாறு பரிந்துரைத்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva

ஐஆர்சிடிசி -க்கு புதிய இணையதளம்.. 4 முக்கிய வசதிகள்.. இனி பயணிகளுக்கு குஷி தான்...

ஐஆர்சிடிசி -க்கு புதிய இணையதளம்.. 4 முக்கிய வசதிகள்.. இனி பயணிகளுக்கு குஷி தான்...இந்திய ரயில்வே தனது பயணிகளின் வசதிக்காக முற்றிலும் புதிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்தை அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகிறது. இந்த புதிய தளம் பயணிகளுக்கு எளிமையான இடைமுகம், வேகமான முன்பதிவு அனுபவம் மற்றும் நவீன வசதிகளை வழங்கும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சும்மா இருக்கும் 66 கோடி ரூபாய் மதிப்பு தங்கம், வெள்ளி.. ஏலம் விட தணிக்கை வாரியம் உத்தரவு..

சும்மா இருக்கும் 66 கோடி ரூபாய் மதிப்பு தங்கம், வெள்ளி.. ஏலம் விட தணிக்கை வாரியம் உத்தரவு..ராஜஸ்தான் மாநில அரசு கருவூலத்தில் பல ஆண்டுகளாக ரூ.64.44 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் மற்றும் வெள்ளி முடங்கிக்கிடப்பதாக இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் தனது சமீபத்திய தணிக்கை அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

20 ஆண்டுகளுக்கு பின் மேற்கு வங்கம் வரும் தஸ்லிமா நஸ்ரின்.. மம்தா கட்சி கடும் எதிர்ப்பு...

20 ஆண்டுகளுக்கு பின் மேற்கு வங்கம் வரும் தஸ்லிமா நஸ்ரின்.. மம்தா கட்சி கடும் எதிர்ப்பு...வங்கதேசத்தை சேர்ந்த பிரபல எழுத்தாளரும் மனித உரிமை ஆர்வலருமான தஸ்லிமா நஸ்ரின், சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் கொல்கத்தாவிற்கு வரவுள்ளது மேற்கு வங்க அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விசா இல்லாமல் தாய்லாந்து செல்லும் இந்தியர்களுக்கு திடீர் கட்டுப்பாடு... சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி...

விசா இல்லாமல் தாய்லாந்து செல்லும் இந்தியர்களுக்கு திடீர் கட்டுப்பாடு... சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி...விசா இல்லாமல் தாய்லாந்து நாட்டிற்கு பயணம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ள இந்திய பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கியமான புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்திய பாஸ்போர்ட் வைத்திருப்பவர்கள் விசா இல்லாமல் தாய்லாந்துக்குள் நுழைந்து தங்குவதற்கு அந்நாட்டு அரசு தொடர்ந்து அனுமதி வழங்கி வருகிறது. இருப்பினும், இந்த விசா விலக்கு திட்டத்தின் கீழ் இந்தியர்கள் அங்கு தங்குவதற்கான கால அளவு தற்போது பாதியாகக் குறைக்கப்பட உள்ளதாக தெரிகிறது.

தமிழக முதல்வர் - கேரள முதல்வர் இன்று சந்திப்பு.. இருமாநில நலன் குறித்து ஆலோசனை...

தமிழக முதல்வர் - கேரள முதல்வர் இன்று சந்திப்பு.. இருமாநில நலன் குறித்து ஆலோசனை...தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யை, கேரள மாநில உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிதலா இன்று சென்னையில் நேரில் சந்தித்து பேசுகிறார்.