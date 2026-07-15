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சும்மா இருக்கும் 66 கோடி ரூபாய் மதிப்பு தங்கம், வெள்ளி.. ஏலம் விட தணிக்கை வாரியம் உத்தரவு..
ராஜஸ்தான் மாநில அரசு கருவூலத்தில் பல ஆண்டுகளாக ரூ.64.44 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் மற்றும் வெள்ளி முடங்கிக்கிடப்பதாக இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் தனது சமீபத்திய தணிக்கை அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.
குற்றவாளிகளிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, நீதிமன்றங்களால் அரசு சொத்தாக அறிவிக்கப்பட்ட இந்த மதிப்புமிக்க பொருட்கள், அரசு விதிகளின்படி விற்கப்படவோ அல்லது பயன்படுத்தப்படவோ இல்லை என தணிக்கை அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
ஜெய்ப்பூர் நகரின் இருப்பு கருவூலத்தில் 29.011 கிலோ தங்கம் மற்றும் 972.747 கிலோ வெள்ளி சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போதைய சந்தை மதிப்பின்படி, தங்கத்தின் மதிப்பு சுமார் ரூ.42.36 கோடி என்றும், வெள்ளியின் மதிப்பு ரூ.22.08 கோடி என்றும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ராஜஸ்தான் கருவூல விதிகள்-2012-இன் படி, நீதிமன்றங்களால் அரசு சொத்தாக அறிவிக்கப்படும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி போன்ற மதிப்புமிக்க பொருட்கள் ஜெய்ப்பூர் கருவூலத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும்.
விதிகளின்படி, தொல்பொருள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொருட்களை தொல்லியல் துறையிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். தங்கம் மற்றும் வெள்ளி போன்ற உலோகம் சார்ந்த பொருட்களை மும்பையிலுள்ள மத்திய அரசுக்குச் சொந்தமான நாணயச் சாலைக்கு அனுப்பி, சுத்தமான உலோகமாக மாற்றி விற்க வேண்டும்.
நிதித்துறை மூலம் இதற்கான மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட போதிலும், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாமல் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்கள் கருவூலத்திலேயே முடங்கிக்கிடக்கின்றன. இதனை கடுமையான நிதி அலட்சியம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ள சி.ஏ.ஜி, விதிகளின்படி இவற்றை உடனடியாக ஏலம் விட்டு தீர்வு காணுமாறு பரிந்துரைத்துள்ளது.
Edited by Siva
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சும்மா இருக்கும் 66 கோடி ரூபாய் மதிப்பு தங்கம், வெள்ளி.. ஏலம் விட தணிக்கை வாரியம் உத்தரவு..
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