சனி, 23 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 23 ஆகஸ்ட் 2025 (11:44 IST)

அரசு பள்ளியில் பூட்டப்பட்ட இரண்டாம் வகுப்பு மாணவி: உயிரை காப்பாற்ற சன்னலில் சிக்கி படுகாயம்!

ஒடிசா மாநிலம், கேந்துஜார் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு பள்ளி ஒன்றில், இரண்டாம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர் இரவு முழுவதும் பள்ளிக்குள் பூட்டப்பட்டு, மறுநாள் காலை உயிருடன் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உயிரை காப்பாற்றி கொள்ள மாணவி மேற்கொண்ட முயற்சி, அவரை படுகாயமடைய செய்துள்ளது.
 
நேற்று மாலை பள்ளி முடிந்ததும், மற்ற மாணவர்கள் அனைவரும் வீட்டிற்கு சென்ற பிறகு, அந்த மாணவி உள்ளே இருந்ததை கவனிக்காமல், பள்ளியின் வாயிற்காவலர் பிரதான வாயிலை பூட்டிச் சென்றுள்ளார். இரவு முழுவதும் அந்த மாணவி வீட்டுக்கு திரும்பாததால், அவரது குடும்பத்தினர் பதற்றமடைந்துள்ளனர். கிராம மக்கள் இரவு முழுவதும் தேடியும் அவரைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
 
பள்ளிக்குள் சிக்கிக்கொண்ட அந்த மாணவி, அங்கிருந்து வெளியேற முயற்சித்துள்ளார். வகுப்பறையின் ஜன்னலில் இருந்த இரும்புக் கம்பிகளை உடைத்து, அதன் வழியாக வெளியே வர முயன்றபோது, அவரது தலை அதில் மாட்டிக்கொண்டது. இந்த முயற்சியில் மாணவிக்குக் கடுமையான காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
 
மறுநாள் காலை, அவ்வழியாக சென்ற கிராம மக்கள் மாணவி ஜன்னலில் சிக்கியிருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தனர். உடனடியாக அதிகாரிகள் மற்றும் மீட்புக்குழுவினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த மீட்புக் குழுவினர், மாணவியை சிரமப்பட்டு மீட்டனர். உடனடியாக அவர் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, தற்போது அவரது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
 
இந்தச் சம்பவம் சிறுமியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் மத்தியில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கிராம மக்கள் பள்ளி ஊழியர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி உள்ளனர். இதையடுத்து, மாவட்ட நிர்வாகம் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Mahendran
 

சட்டவிரோதமாக குடியேறிய வங்கதேசத்தவர்களுக்கு போலி ஆதார் அட்டை.. 8 பேர் கொண்ட கும்பல் கைது..!

சட்டவிரோதமாக குடியேறிய வங்கதேசத்தவர்களுக்கு போலி ஆதார் அட்டை.. 8 பேர் கொண்ட கும்பல் கைது..!இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக குடியேறியுள்ள ரோஹிங்கியாக்கள், வங்கதேசத்தினர் மற்றும் நேபாளத்தை சேர்ந்தவர்களுக்குப் போலி ஆதார் அட்டைகளை தயாரித்து வந்த இரண்டு கும்பல்களை சேர்ந்த 8 பேரை உத்தரப்பிரதேச பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் படை கைது செய்துள்ளது. இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை தூய்மை பணியாளர் பரிதாப பலி..! திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட உறவினர்களால் பரபரப்பு..!

சென்னை தூய்மை பணியாளர் பரிதாப பலி..! திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட உறவினர்களால் பரபரப்பு..!சென்னை, கண்ணகி நகரில் நேற்று இரவு பெய்த மழையால் தேங்கிய மழைநீரை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தூய்மை பணியாளர் ஒருவர் மின்சாரம் தாக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இந்த சோகச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

சென்னையில் விடிய, விடிய மழை! குளம் போல் மாறிய சாலைகளால் பொதுமக்கள் அவதி..!

சென்னையில் விடிய, விடிய மழை! குளம் போல் மாறிய சாலைகளால் பொதுமக்கள் அவதி..!சென்னையில் நேற்று இரவு தொடங்கிய கனமழை, விடிய விடிய பெய்து இன்று காலை வரை நீடித்தது. இந்த தொடர் மழையால் நகரின் பல முக்கிய சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கி, குளம் போல் காட்சியளிக்கின்றன. இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள், இந்த தேங்கிய நீருக்கு மத்தியில் சிரமத்துடன் பயணித்து வருகின்றன. இதனால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

இந்தியாவில் டிக்டாக் மீதான தடை நீக்கப்பட்டதா? மத்திய அரசு விளக்கம்..!

இந்தியாவில் டிக்டாக் மீதான தடை நீக்கப்பட்டதா? மத்திய அரசு விளக்கம்..!இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான உறவுகளில் புதிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட டிக்டாக் செயலி மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. இதற்கு மத்திய அரசு தற்போது தெளிவான விளக்கத்தை அளித்துள்ளது.

தொடரும் கனமழை! இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில்..? - வானிலை ஆய்வு மையம்!

தொடரும் கனமழை! இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில்..? - வானிலை ஆய்வு மையம்!வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் மழை பெய்து வரும் நிலையில் இன்றும் சில மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

