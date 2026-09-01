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  4. Oracle May Cut Up to 3,000 Jobs in India as September 1 Layoff Fears Grow
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (10:27 IST)

ஆரக்கிள் நிறுவனத்தில் இருந்து 3000 பேர் இன்று வேலை இழப்பா? இந்தியர்களுக்கு பெரும் பாதிப்பு?

oracle
Written By: SIVA
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (10:27 IST)
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அமெரிக்காவின் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஆரக்கிள், இந்தியாவில் மீண்டும் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்யக்கூடும் என்ற தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக செப்டம்பர் 1-ம் தேதி புதிய பணிநீக்க நடவடிக்கை தொடங்கலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பால், அந்நிறுவன ஊழியர்கள் மத்தியில் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எனினும், இன்று முதல் பணிநீக்கம் தொடங்கும் என்று ஆரக்கிள் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை.
 
இந்தியாவில் சுமார் 30,000 ஊழியர்களை கொண்டுள்ள ஆரக்கிள் நிறுவனத்தில், இந்த முறை 2,000 முதல் 3,000 பேர் வரை பாதிக்கப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஏற்கனவே இந்தியாவில் சுமார் 12,000 ஊழியர்கள் முந்தைய பணிநீக்க நடவடிக்கையில் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. நிறுவனத்தின் உலகளாவிய பணியாளர் எண்ணிக்கையும் கடந்த நிதியாண்டில் கணிசமாக குறைந்துள்ளது.
 
ஆரக்கிள் நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகள், புதிய பணிநீக்கத்துக்காக பாதிக்கப்படக்கூடிய ஊழியர்களின் பட்டியலை தயாரிக்குமாறு மேலாளர்களிடம் கேட்டதாக சில ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன. சில அணிகளில் இரட்டை இலக்க சதவீதத்தில் பணியாளர் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
 
ஆரக்கிளின் நடவடிக்கையால் இந்திய தொழில்நுட்பத் துறையில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த கவலை மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. செப்டம்பர் 1-ம் தேதி உண்மையில் பணிநீக்க அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா அல்லது இது வெறும் எதிர்பார்ப்பாகவே முடிந்துவிடுமா என்பது அடுத்த சில நாட்களில் தெளிவாகும்.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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