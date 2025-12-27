சனி, 27 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 27 டிசம்பர் 2025 (16:08 IST)

'ஆபரேஷன் ஆகத்.. 24 மணி நேரத்தில் 660 பேர் கைது.. 2800 பேரிடம் தீவிர விசாரணை.. என்ன நடந்தது?
புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் போது அசம்பாவிதங்கள் மற்றும் குற்ற செயல்கள் நடைபெறாமல் தடுப்பதற்காக, டெல்லி காவல்துறை 'ஆபரேஷன் ஆகத்' என்ற அதிரடி வேட்டையை நடத்தியது. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த தீவிர சோதனையில், பல்வேறு சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபட்ட 660 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
 
இந்த அதிரடி சோதனையின் போது, 24 நாட்டுத் துப்பாக்கிகள், 44 கத்திகள் மற்றும் 10 கிலோ கஞ்சா ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், திருடப்பட்ட 231 இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் 350 செல்போன்களை மீட்ட போலீஸார், 22,500-க்கும் மேற்பட்ட சட்டவிரோத மதுபான பாட்டில்களையும் கைப்பற்றினர். 
 
இதுவரை 2,800-க்கும் மேற்பட்டோரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 850 பேர் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர். டெல்லி முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், பொதுமக்கள் அச்சமின்றி புத்தாண்டை வரவேற்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
 
வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லையா? இன்றும் நாளையும் மிஸ் செய்துவிட வேண்டாம்.. அடுத்த வாய்ப்பு ஜனவரி 3,4..தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிகளின் முதல் கட்டமாக, அண்மையில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 97 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. .

தட்கல் மட்டுமல்ல.. பொதுவான முன்பதிவுகளுக்கும் ஆதார் கட்டாயம்: இந்தியன் ரயில்வேரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு முறையில் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டுவரவும், போலி ஏஜெண்டுகளின் ஆதிக்கத்தை தடுக்கவும் ஐஆர்சிடிசி புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இனி 60 நாட்களுக்கு முன்பாக செய்யப்படும் முன்பதிவுகளுக்கு ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதாரை இணைப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே தட்கல் டிக்கெட்டுகளுக்கு இந்த விதிமுறை அமலில் உள்ள நிலையில், தற்போது இது பொதுவான முன்பதிவுகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்தில் குடியுரிமை.. இந்தியாவில் அரசு வேலை.. பாகிஸ்தான் தீவிரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு.. அதிர்ச்சி தகவல்..!உத்தர பிரதேச மாநிலம் ஆசம்கரை சேர்ந்த மௌலானா சம்சுல் ஹூடா கான் என்பவர், இங்கிலாந்து குடியுரிமை பெற்ற பின்னரும் இந்திய அரசுப்பணியில் நீடித்து ஊதியம் பெற்று வந்த அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக - பாஜக தொகுதி பங்கீடு: திரைமறைவில் நடக்கும் சீட் கணக்குகள்!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், அதிமுக - பாஜக இடையிலான தொகுதிப் பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளன.

