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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (08:56 IST)

ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்.. முன்கூட்டியே பாராளுமன்ற தேர்தல்? தமிழக சட்டமன்றத்துக்கும் தேர்தலா?

ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்
Written By: SIVA
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (08:56 IST)
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ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்’ திட்டத்தை 2029 மக்களவைத் தேர்தலுடன் இணைத்து, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆளும் 22 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களையும் நடத்த மத்திய அரசு ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதுவரை இந்தத் திட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்த 2034 வரை காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும் என கணிக்கப்பட்ட நிலையில், அதற்கு முன்பாகவே 2029-ல் முதல் கட்டத்தை தொடங்குவது குறித்து ஆலோசனை நடைபெறுவதாக கூறப்படுகிறது.
 
பாஜக தலைமையிலான அல்லது அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில், ஆட்சிக்காலம் முடிவதற்கு முன்பே சட்டப்பேரவைகளை கலைத்து 2029 மக்களவைத் தேர்தலுடன் தேர்தலை நடத்தும் சாத்தியங்கள் ஆராயப்படுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் தேர்தலை சந்திக்க உள்ள சில மாநிலங்களில் மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால், இந்த நடைமுறை பயன்படுத்தப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
 
இதற்கிடையே, ‘ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்’ தொடர்பான அரசமைப்புத் திருத்த மசோதாவை நாடாளுமன்றக் கூட்டுக் குழு ஆய்வு செய்து வருகிறது. எதிர்க்கட்சிகள் இந்தத் திட்டத்திற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், மசோதாவை நிறைவேற்ற தேவையான மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆதரவை திரட்ட பாஜக தரப்பில் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
இந்தியாவில் 1951 முதல் 1967 வரை மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்கள் பெரும்பாலும் ஒரே நேரத்தில் நடைபெற்றன. பின்னர் சில சட்டப்பேரவைகள் முன்கூட்டியே கலைக்கப்பட்டதால் அந்த தேர்தல் சுழற்சி முறிந்தது. தற்போது மீண்டும் ஒரே தேர்தல் முறையை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன.
 
 
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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