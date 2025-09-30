OM சிஸ்டம், ஒலிம்பஸின் பாரம்பரியத்தின் மீது துணிச்சலான வெளிப்புறப் பார்வையுடன் (Bold Outdoor Vision) கட்டமைக்கிறது; இந்தியாவில் இரண்டு புதிய இமேஜிங் தயாரிப்புகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது
செப்டம்பர் 2025; புது தில்லி, இந்தியா:
இமேஜிங் தொழில்நுட்பத்தில் உலகளாவிய தலைவரான OM சிஸ்டம், ஒலிம்பஸின் 85 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்தின் மீது கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது, இன்று இந்தியாவில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இரண்டு தயாரிப்புகளை அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்தது – OM-5 மார்க் II இன்டர்சேஞ்சபிள் லென்ஸ் கேமரா (OM-5 Mark II interchangeable lens camera) மற்றும் M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO லென்ஸ், இவை இரண்டும் வனவிலங்கு, மேக்ரோ, பறவைகள், நிலப்பரப்பு, பயணம் மற்றும் தெரு & நகர்ப்புற புகைப்படம் எடுப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த அறிமுகம், ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான ஒரு மூலோபாய வளர்ச்சி மையமாக நிறுவனம் கருதும் இந்தியாவின் மீது OM சிஸ்டத்தின் புதுப்பிக்கப்பட்ட கவனத்தில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்லைக் குறிக்கிறது. வெளிப்புறப் புகைப்பட ஆர்வலர்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல், டீலர் சூழல் அமைப்பை வலுப்படுத்துதல், மற்றும் அதன் உலகளாவிய பார்வையின் இதயத்தில் இந்தியாவின் பங்கை உறுதிப்படுத்தும் நீண்ட கால கண்டுபிடிப்புகளை இயக்குவதன் மூலம் தனது இருப்பை ஆழப்படுத்த நிறுவனம் உறுதிபூண்டுள்ளது.
இந்தியாவின் பண்டிகைக் காலத்தின் மத்தியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட, OM சிஸ்டத்தின் OM-5 மார்க் II, நிஜ-உலக நிலைகளில் நம்பகத்தன்மை, பெயர்வுத்திறன், மற்றும் செயல்திறனை விரும்பும் வெளிப்புறப் படைப்பாளர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு மேம்பட்ட இன்டர்சேஞ்சபிள் லென்ஸ் கேமரா ஆகும். OM-5 தொடரின் நம்பகமான பாரம்பரியத்தின் மீது கட்டமைக்கப்பட்ட, மார்க் II, வெளிப்புறங்களுக்காக வாழும் படைப்பாளர்களின் கருத்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்ட இலக்கு மேம்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது.
காம்பாக்ட், இலகுரக, மற்றும் ஸ்பிளாஷ், டஸ்ட், மற்றும் ஃப்ரீஸ்ப்ரூஃப் பாதுகாப்புடன் (IPX53, -10°C வரை) வடிவமைக்கப்பட்ட OM-5 மார்க் II, ஒவ்வொரு நிலப்பரப்பிலும் செழிக்க கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் முக்கிய மேம்பாடுகளில் வகுப்பில்-முன்னணி 5-ஆக்சிஸ் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன், மற்றும் சிறந்த பணிச்சூழலியலுக்காக மறுவடிவமைப்பு செய்யப்பட்ட கைப்பிடி ஆகியவை அடங்கும்.
புதிய M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO ஒரு இணையற்ற சூப்பர் டெலிஃபோட்டோ ஜூம் லென்ஸ் ஆகும், இது ஒரு தனித்துவமான புகைப்பட அனுபவத்தை வழங்குகிறது. ஒரு நிலையான F2.8 அப்பರ್ಚருடன் பரந்த 100-400mm (35mm சமமான) ஃபோகல் வரம்பை உள்ளடக்கிய இந்த பெரிய-விட்டம் கொண்ட லென்ஸ், இமேஜிங் செயல்திறனில் ஒரு புதிய தரத்தை அமைக்கிறது. மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட்ஸ் சிஸ்டம் தரநிலையுடன் முழுமையாக இணக்கமாக வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த மாடல், பெருமையுடன் OM சிஸ்டம் இமேஜிங் தயாரிப்புகளின் வரிசையில் இணைகிறது. ஜூம் வரம்பு முழுவதும் சமரசமற்ற தெளிவுத்திறனை வழங்க வடிவமைக்கப்பட்ட இது, 5-ஆக்சிஸ் ஒத்திசைவு IS உடன் முழுமையாக இணக்கமானது, 7.0 ஸ்டெப்ஸ் வரை இழப்பீடு வழங்குகிறது, தீவிர ஃபோகல் நீளங்களில் கூட விதிவிலக்கான கையடக்க படப்பிடிப்பை உறுதி செய்கிறது.
இந்தியாவுக்கான OM சிஸ்டத்தின் உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி, OM டிஜிட்டல் சொல்யூஷன்ஸ் கார்ப்பரேஷனின் CEO, திரு. ஷிகெமி சுகிமோட்டோ கூறினார், “இந்தியாவுக்கான எங்கள் பார்வை ஒரு வலுவான மற்றும் நீடித்த சூழல் அமைப்பை உருவாக்குவதாகும் — இது புகைப்படக் கலைஞர்களுக்கு அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் அதிகாரம் அளிக்கிறது, படைப்பாற்றலை வளர்க்கிறது, மற்றும் நீண்ட கால வெற்றிக்கு எங்கள் சேனல் மற்றும் டீலர் கூட்டாண்மைகளை பலப்படுத்துகிறது. நாங்கள் இங்கே மகத்தான திறனைக் காண்கிறோம், மேலும் இந்த அறிமுகங்கள் రాబోయే ஆண்டுகளில் இந்த சந்தைக்கு நாங்கள் திட்டமிடும் ஆழமான முதலீடுகள், புதுமைகள், மற்றும் சமூக ஈடுபாட்டிற்கான ஒரு படியாகும். இந்தியா ஒரு வளர்ச்சி சந்தை மட்டுமல்ல; இது எங்கள் உலகளாவிய வரைபடத்தில் ஒரு மூலோபாய முன்னுரிமையாகும்.”
“OM-5 மார்க் II மற்றும் எங்கள் புதிய PRO லாங் ஜூம் லென்ஸின் அறிமுகம், இந்தியாவில் OM சிஸ்டத்திற்கு ஒரு வரையறுக்கும் தருணத்தைக் குறிக்கிறது. ஒன்றாக, அவை வெளிப்புற இமேஜிங்கில் எங்கள் தலைமையை வலுப்படுத்துகின்றன மற்றும் இந்தியாவின் வேகமாக விரிவடைந்து வரும் மிரர்லெஸ் கேமரா பிரிவில் வளர்ச்சிக்கான புதிய வழிகளைத் திறக்கின்றன. இந்த அறிமுகங்கள் எங்கள் சந்தை நிலையை வலுப்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், இந்திய புகைப்படக் கலைஞர்களிடையே ஒரு புதிய படைப்பாற்றல் மற்றும் தத்தெடுப்பு அலையைத் தூண்டும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், இது ஆண்டுகளில் நீடித்த வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்,” என்று OM சிஸ்டத்தின் துணைத் தலைவர் – APAC தலைவர்/நிர்வாக இயக்குநர், திரு. விவேக் ஹண்டூ மேலும் கூறினார்.
புகைப்படக் கலையின் ஒரு கலாச்சாரத்தை வளர்க்கும் வகையில், OM சிஸ்டம் தனது வருடாந்திர APAC புகைப்படப் போட்டியையும் அறிவிக்கிறது, இது இறுதி நுகர்வோருக்கு உலக அரங்கில் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பளிப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்தப் போட்டி ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் முதல் ஜனவரி வரை தொடங்கும், முடிவுகள் மார்ச் மாதம் அறிவிக்கப்படும்.
ரூ. 1,39,990 விலையில், 14-150mm உடனான OM-5 மார்க் II, செப்டம்பர் 18, 2025 முதல் கிடைக்கிறது, பண்டிகை அறிமுக சலுகையின் ஒரு பகுதியாக, ரூ. 14,990 மதிப்புள்ள 10x50 பைனாகுலர்கள் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.
ரூ. 3,29,990 விலையில், M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO லென்ஸ், அக்டோபர் 01, 2025 முதல், ஆர்டரின் பேரில் கிடைக்கும்.
இந்த அறிமுகங்களுடன், OM சிஸ்டம் ஒலிம்பஸுக்குப் பிறகு தனது அடுத்த அத்தியாயத்தைக் குறிக்கிறது – அதன் நம்பகமான பாரம்பரியத்தை முன்னோக்கி கொண்டு சென்று, இந்தியாவிலும் அதற்கு அப்பாலும் உள்ள வெளிப்புற ஆய்வாளர்கள் மற்றும் படைப்பாளர்களுக்காக கேமராக்களை மறுவடிவமைப்பு செய்கிறது.
இணைப்பு I:
OM-5 மார்க் II இன் முக்கிய அம்சங்கள்:
• நிரூபிக்கப்பட்ட காம்பாக்ட், இலகுரக அமைப்பு, இது எளிதாக எடுத்துச் செல்லவும், களத்தில் ஊக்கமளிக்கும் வெளிப்புறப் படங்களை безупречно பிடிக்க விரைவாகப் பயன்படுத்தவும் உதவுகிறது, சிறந்த பணிச்சூழலியல் மற்றும் மிகவும் பாதுகாப்பான கையாளுதலுக்காக மறுவடிவமைப்பு செய்யப்பட்ட கைப்பிடியுடன்.
• எப்போதும் கூர்மையான பாயிண்ட்-அண்ட்-ஷூட் படங்களுக்காக வகுப்பில்-முன்னணி 5-ஆக்சிஸ் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன்.
• புதிய USB-C போர்ட் பவர் வங்கியில் இருந்து சார்ஜ் செய்ய அனுமதிக்கிறது—விரிவான வெளிப்புறப் படப்பிடிப்புகளுக்கு ஏற்றது.
• ஈர்க்கக்கூடிய சினிமாட்டிக் 4K திரைப்படங்களுக்கு புதிய OM சினிமா மோட்கள்.
• இப்போது உள்ளுணர்வு கட்டுப்பாடு மற்றும் சிறந்த பட முடிவுகளுக்காக புகழ்பெற்ற OM-1 மெனு அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.
• இரண்டு கிளாசிக் வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது: கருப்பு மற்றும் வெள்ளி, மேலும் இயற்கை டோன்களால் ஈர்க்கப்பட்டு வெளிப்புற ஆய்வாளர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட-பதிப்பு சாண்ட் பீஜ்.
• சவாலான சூழ்நிலைகளில் நம்பிக்கையுடன் படப்பிடிப்புக்கு
ஸ்பிளாஷ் & டஸ்ட் ப்ரூஃப் (IPX53) உடன் -10°C வரை ஃப்ரீஸ்ப்ரூஃப் பாதுகாப்பு.
இணைப்பு II:
M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO இன் முக்கிய அம்சங்கள்:
• ஒரு தனித்துவமான உயர் படத் தரம், பெரிய-விட்டம் கொண்ட சூப்பர் டெலிஃபோட்டோ ஜூம் லென்ஸ், லென்ஸுடன் மட்டுமே 100-400mm¹, F2.8 சமமானத்தையும், 2x டெலிகான்வர்ட்டரைப் பயன்படுத்தும்போது 800mm¹, F5.6 சமமானத்தையும் வழங்குகிறது.
• 7.0 ஸ்டெப்ஸ்² வரை ஷட்டர் வேக இழப்பீட்டுடன் எளிதான கையடக்க படப்பிடிப்புக்கு 5-ஆக்சிஸ் ஒத்திசைவு IS.
• கடுமையான இயற்கை சூழல்களில் கூட படப்பிடிப்பை ஆதரிக்கும் சிறந்த நம்பகத்தன்மை மற்றும் செயல்பாடு.