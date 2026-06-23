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பங்குச்சந்தையையும் விட்டுவைக்காத ஏஐ.. நஷ்டமே வராமல் முதலீட்டாளர்களை பாதுகாக்கும் ஏஐ ஏஜென்ட்..!
பங்குச்சந்தை துறையில் ஒரு புதிய புரட்சியை ஏற்படுத்தும் நோக்கில், 'ஆரக்கிள் ஏஐ டிரேடிங்' தளம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Claude தொழில்நுட்பத்தால் இயங்கும் மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஏஐ ஏஜென்ட்களின் கூட்டமைப்பு இப்போது பாலிமார்க்கெட் தளத்தில் நேரலையில் இணைந்துள்ளது.
இந்த அதிநவீன ஏஐ தொழில்நுட்பம் அரசியல், கிரிப்டோ, விளையாட்டு மற்றும் உலகளாவிய முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஏற்படும் விலை முரண்பாடுகளை மிகத் துல்லியமாகக் கண்டறிந்து வர்த்தகம் செய்யும் திறன் கொண்டது. இதன் மூலம் முதலீட்டாளர்கள் தங்களின் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, தினசரி 200% வரை லாபம் ஈட்ட முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முற்றிலும் வெளிப்படையான, தானியங்கி முறையில் இயங்கும் இந்தத் தளம், சந்தை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நிலையான மற்றும் தொடர்ச்சியான வருமானத்தை வழங்குவதற்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. டிரேடிங் உலகின் எதிர்காலமாக பார்க்கப்படும் இந்தத் தளத்தைப் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை அறிய ORACLE-TRADING.FUND என்ற இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம்.
Edited by Siva
ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயில் இன்று நடை அடைப்பு: கோயில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு!
உலகப் புகழ்பெற்ற ஆன்மீக தலமான ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் ராமலிங்க பிரதிஷ்டை திருவிழா தற்போது மிக விமரிசையாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த முக்கிய திருவிழாவை காண்பதற்காகத் தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்தும், இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ராமேஸ்வரத்தில் குவிந்து வருகின்றனர்.
ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு முறைகேடு வழக்கு: சென்னை, கோவை உட்பட 18 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை!
தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு முறைகேடு வழக்கு தொடர்பாக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் இன்று காலை முதலே அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சென்னை, திருச்சி, கோவை, மதுரை ஆகிய முக்கிய நகரங்களில் உள்ள சுமார் 18-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இந்தச் சோதனையானது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
லஞ்சம் வாங்கிய சஸ்பெண்ட் ஆனவரிடம் லஞ்சம் வாங்கிய அதிகாரி.. பொறிவைத்து பிடித்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள்...
தமிழ்நாட்டு மின்சார வாரியத்தில் ஒரு விசித்திரமான லஞ்ச விவகாரம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. சென்னையில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு 10,000 ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கில் மின் வாரிய உதவிப் பொறியாளரான பாலசுப்பிரமணியன் என்பவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருந்தார். அவர் மீண்டும் பணியில் சேருவதற்காக மின் வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் உள்ள ஒழுங்கு நடவடிக்கை பிரிவில் முறையீடு செய்துள்ளார்.