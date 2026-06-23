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  4. Official Launch of Oracle AI Trading: Empowering Consistent Alpha and Up to 200% Daily Returns via Claude-Powered AI Agents
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Last Updated : Tuesday, 23 June 2026 (08:35 IST)

பங்குச்சந்தையையும் விட்டுவைக்காத ஏஐ.. நஷ்டமே வராமல் முதலீட்டாளர்களை பாதுகாக்கும் ஏஐ ஏஜென்ட்..!

ஆரக்கிள் ஏஐ டிரேடிங்
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (08:32 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (08:35 IST)
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பங்குச்சந்தை துறையில் ஒரு புதிய புரட்சியை ஏற்படுத்தும் நோக்கில், 'ஆரக்கிள் ஏஐ டிரேடிங்'  தளம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Claude தொழில்நுட்பத்தால் இயங்கும் மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஏஐ ஏஜென்ட்களின் கூட்டமைப்பு இப்போது பாலிமார்க்கெட் தளத்தில் நேரலையில் இணைந்துள்ளது.
 
இந்த அதிநவீன ஏஐ தொழில்நுட்பம் அரசியல், கிரிப்டோ, விளையாட்டு மற்றும் உலகளாவிய முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஏற்படும் விலை முரண்பாடுகளை  மிகத் துல்லியமாகக் கண்டறிந்து வர்த்தகம் செய்யும் திறன் கொண்டது. இதன் மூலம் முதலீட்டாளர்கள் தங்களின் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, தினசரி 200% வரை லாபம் ஈட்ட முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
முற்றிலும் வெளிப்படையான, தானியங்கி  முறையில் இயங்கும் இந்தத் தளம், சந்தை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நிலையான மற்றும் தொடர்ச்சியான வருமானத்தை வழங்குவதற்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. டிரேடிங் உலகின் எதிர்காலமாக பார்க்கப்படும் இந்தத் தளத்தைப் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை அறிய ORACLE-TRADING.FUND என்ற இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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