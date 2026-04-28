செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By
Last Updated : செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026 (12:02 IST)

ரூ.20 ஆயிரம் பணமெடுக்க எலும்புக்கூட்டுடன் வங்கிக்கு போன நபர்!. ஒடிசாவில் பரபரப்பு!...

பொதுவாவே வங்கிகளில் பணம் எடுப்பது என்பது எல்லோருக்கும் சுலபமாக அமைந்து விடுவதில்லை. குறிப்பாக படிப்பறிவு இல்லாதவர்களுக்கு வங்கி தொடர்பான பணிகள் என்பது எப்போதும் மிகவும் சிரமம்தான். அவர்களுக்கு பணமெடுக்கும் விண்ணப்பத்தை கூட நிரப்ப தெரியாது. வங்கி விதிமுறைகளும் அவர்களுக்கு தெரியாது. எனவே, மற்றவர்களைத்தான் உதவிக்கு அழைப்பார்கள். இன்னும் ஏடிஎம் மையத்தில் பணமெடுக்க தெரியாதவர்கள் கூட நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள்.

அதுவும் பழங்குடியினத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றால் சொல்லவே தேவையில்லை. இநிந்லையில்தான், இறந்து போன தனது சகோதரியின் வங்கி கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்க ஒரு பழங்குடி இனத்தை சேர்ந்த ஒருவர் சகோதரியின் எலும்புக்கூடை வங்கிக்கு கொண்டு வந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஒடிசாவில் வசிக்கும் ஜீத்து முண்டா என்கிற பழங்குடி இனத்தை சேர்ந்த நபரின் சகோதரி சில மாதங்களுக்கு முன்பு இறந்துவிட்டார். சகோதரியின் வங்கி கணக்கில் ரூ.20 ஆயிரம் பணம் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் சகோதரி இறந்த நிலையில் அந்த பணத்தை அவரால் எடுக்க முடியவில்லை. அவர் பலமுறை வங்கி அதிகாரியிடம் கேட்டும் ஒன்றும் நடக்கவில்லை.

‘அக்காவை நேரில் அழைத்து வா’ என வங்கி அதிகாரிகள் அலைக்கழித்ததால் கோபமடைந்த ஜீத்து முண்டா புதைக்கப்பட்டிருந்த அந்த சகோதரியின் எலும்புகளை தோண்டி எடுத்து வங்கிக்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறார். அதன் போலீசார் அங்கு சென்று அவரிடம் சமாதான பேச்சு வார்த்தை நடத்தினார்கள். சகோதரின் வங்கி கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்க சரியான வழிமுறைகளை வங்கி அதிகாரிகள் அவரிடம் கூறினார்கள். இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது.


மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com