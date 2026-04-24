வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026 (13:09 IST)

இந்திய மருத்துவ முறைகள் மற்றும் ஹோமியோபதி ஆசிரியர் தேர்வு: ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு..!

தேசிய தேர்வு முகமை இந்திய மருத்துவ முறைகள் மற்றும் ஹோமியோபதி துறையில் கற்பித்தல் பணியை தொடர விரும்பும் முதுகலை பட்டதாரிகளுக்கான தேசிய ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2026-க்கான நுழைவுச்சீட்டை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இத்தேர்வு வரும் ஏப்ரல் 28, அன்று கணினி வழித் தேர்வாக நடைபெறவுள்ளது.
 
விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் விண்ணப்ப எண் மற்றும் கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்தி exams.nta.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் ஹால் டிக்கெட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். 
 
நுழைவுச்சீட்டை பதிவிறக்கம் செய்தவுடன், அதில் உள்ள பெயர், பிறந்த தேதி, புகைப்படம், தேர்வு மையம் மற்றும் ஷிப்ட் நேரம் போன்ற விவரங்கள் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டியது அவசியம்.
 
தேர்வு மையத்திற்கு செல்லும் போது, அசல் அடையாள அட்டையுடன் நுழைவுச்சீட்டின் தெளிவான பிரதியை கொண்டு செல்ல வேண்டும். ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால், உடனடியாக 011-40759000 என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ தொடர்பு கொண்டு சரிசெய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 
 
கடைசி நேர நெரிசலைத் தவிர்க்க, தேர்வர்கள் இப்போதே நுழைவுச்சீட்டை பதிவிறக்கம் செய்வது சிறந்தது.
 
