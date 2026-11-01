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  4. November Bank Holidays: Key Schedule and Available Digital Services for Customers
Written By SIVA SIVA

நவம்பர் முதல் வாரத்தில் வங்கி விடுமுறைகள்: வாடிக்கையாளர்களுக்கான முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள்!

Bank Holidays November 2026
Written By: SIVA
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (09:59 IST)
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தீபாவளி பண்டிகை காலம் தொடங்கினாலும், நவம்பர் 1 முதல் 8 வரை நாடு முழுவதும் தொடர்ச்சியாக வங்கிகள் மூடப்படும் என்ற பயம் தேவையில்லை. பெரும்பாலான நாட்களில் வங்கிக் கிளைகள் வழக்கம்போல் இயங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாநில வாரியான பண்டிகை விடுமுறைகளை தவிர்க்க, ரிசர்வ் வங்கியின்  அட்டவணையை சரிபார்ப்பது நல்லது.
 
நவம்பர் 2 அன்று மேகாலயாவின் ஷில்லாங்கில் நோங்க்ரெம் நடன திருவிழாவை முன்னிட்டு அப்பகுதியில் மட்டும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறையாகும். தனத்ரயோதசி கொண்டாடப்படும் நவம்பர் 6 வெள்ளிக்கிழமை அன்று டெல்லி உட்பட பெரும்பாலான மாநிலங்களில் வங்கிகள் திறந்திருக்கும். நவம்பர் 7 சிறிய தீபாவளி அன்று வழக்கமான வேலை நாளாகும். நவம்பர் 8 ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளி மற்றும் லட்சுமி பூஜையை முன்னிட்டு வழக்கமான வாராந்திர விடுமுறையாகும். மேலும் நவம்பர் 24 அன்று குரு நானக் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படும்.
 
நேரடி வங்கி கிளைகள் மூடப்பட்டிருந்தாலும், இணையவழி வங்கிச் சேவைகள்   ஏடிஎம் , யுபிஐ , என்இஎஃப்டி  மற்றும் ஆர்டிஜிஎஸ்  போன்ற டிஜிட்டல் நிதி பரிவர்த்தனை சேவைகள் 24 மணி நேரமும் தடையின்றி இயங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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