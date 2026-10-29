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  4. No UP Government Jobs for Those Involved in Violence Seeking ‘Regime Change’: Yogi Govt Tightens Rules
Written By SIVA SIVA

அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் செய்தால் அரசு வேலை கிடையாது: யோகி ஆதித்யநாத் அரசு அதிரடி....

உத்தரப் பிரதேசம்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (18:24 IST)
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அரசுக்கு எதிரான வன்முறை சம்பவங்கள் அல்லது 'ஆட்சி மாற்றத்தை' நோக்கமாக கொண்ட சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவோருக்கு இனி அரசு வேலை கிடையாது என உத்தர பிரதேச யோகி ஆதித்யநாத் அரசு அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது. 
 
அரசு பணிகளுக்கான விண்ணப்பதாரர்களின் நடத்தை மற்றும் பின்னணி சரிபார்ப்பு விதிகளை கடுமையாக்கி இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய நடைமுறைகளின்படி, பொதுச்சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்தல், வன்முறையை தூண்டுதல், அரசுக்கு எதிராக சதி திட்டங்களை தீட்டுதல் போன்ற தேசவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் அரசுப்பணி நியமனங்களுக்கு தகுதியற்றவர்களாகக் கருதப்படுவார்கள். 
 
அமைதியைக் குலைக்கும் நோக்கில் செயல்படும் நபர்களை அரசு நிர்வாகத்திற்குள் நுழைய விடாமல் தடுப்பதே இந்த உத்தரவின் முதன்மை நோக்கமாகும். வன்முறையாளர்கள் மற்றும் அரசுக்கு எதிராக செயல்படுபவர்கள் மீது யோகி ஆதித்யநாத் அரசு தொடர்ந்து எடுத்து வரும் கடுமையான நடவடிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாக இந்த முடிவு பார்க்கப்படுகிறது. 
 
அரசின் இந்த தீர்க்கமான நடவடிக்கை நேர்மையான இளைஞர்களுக்கு நல்வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் அதேவேளையில், சட்டவிரோதச் செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்குக் கடுமையான எச்சரிக்கையாகவும் அமைந்துள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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