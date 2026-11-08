2027 ஜனவரி முதல் பழைய செக் புக் செல்லாதா? இந்திய ரிசர்வ் வங்கி விளக்கம்..
வரும் 2027-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் புதிய பாதுகாப்பு அம்சங்கள் கொண்ட புதிய சிடிஎஸ் காசோலை புத்தகங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும், தற்போதைய காசோலை புத்தகங்கள் செல்லாது என்றும் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் தகவல்கள் முற்றிலும் உண்மைக்குப்புறம்பானவை என இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மறுத்துள்ளது.
இது குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் அளித்துள்ள ரிசர்வ் வங்கி, சிடிஎஸ் காசோலை புத்தகங்களில் அத்தகைய எந்த மாற்றத்தையும் கொண்டுவரவில்லை என்றும், பரவி வரும் செய்திகள் தவறானவை மற்றும் வழிகாட்டுதலை சீர்குலைப்பவை என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இதுபோன்ற வங்கியியல் தொடர்பான தகவல்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை மட்டுமே பொதுமக்கள் நம்ப வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
இதனிடையே, விவசாயக் கடன்களுக்கான ஆவணங்களை மேலும் பலப்படுத்துவது தொடர்பான வரைவு வழிகாட்டுதல்களை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ளது. இதன் கீழ், நிலமில்லாத விவசாயத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் குத்தகைதாரர்களின் தகுதியை உறுதி செய்ய மாற்று ஆவணங்களைப் பராமரிப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்தான கருத்துகளை நவம்பர் 26-ஆம் தேதிக்குள் தெரிவிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.