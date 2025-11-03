திங்கள், 3 நவம்பர் 2025
திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (18:11 IST)

நிதீஷ்குமாரை பாஜக முதல்வராக்காது: மல்லிகார்ஜுன கார்கே கூறிய தகவல்..!
காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, முதன்முறையாக இன்று பீகாரில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். வைஷாலி மாவட்டத்தில் உள்ள ராஜா பகாரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பேரணியில் பங்கேற்றுப் பேசிய அவர், பீகார் முதலமைச்சர் நிதீஷ் குமாரையும் பா.ஜ.க.வையும் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
 
நிதீஷ் குமார் தற்போது "மனு ஸ்மிருதியை நம்பும்" பா.ஜ.க.வின் மடியில் அமர்ந்திருக்கிறார். ஜெயபிரகாஷ் நாராயண், ராம் மனோகர் லோஹியா மற்றும் கர்பூரி தாக்கூர் போன்ற தலைவர்களின் கொள்கைகளை அவர் முழுமையாக கைவிட்டுவிட்டார்.
 
சித்தாந்தத்தை கைவிட்ட நிதீஷ் குமாரால், இனிமேலும் தலித்துகள் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டோரின் நலனுக்காக போராட முடியாது. இந்த தேர்தலுக்கு பிறகு பா.ஜ.க. அவரை முதல்வராக ஆக்கப்போவதில்லை என்பதை நிதீஷ் குமார் உணரவில்லை. அவருக்கு பதிலாக, பா.ஜ.க.வைச் சேர்ந்த சில சாதாரண தொண்டர்களுக்கு பதவியை வழங்கிவிடும்.
 
பிரதமர் மோடிக்கு உலகை சுற்றிப் பார்க்க நேரம் இருக்கிறது. ஆனால், சொந்த நாட்டில் உள்ள மாநிலங்களின் பிரச்சினைகளை பார்க்க நேரமில்லை. அவர் தேர்தல் நேரத்தில் மட்டுமே தென்படுகிறார். மாநகராட்சி தேர்தலில் கூட வீதிகளில் வந்து கர்ஜிக்கும் மோடி, பீகார் தேர்தலுக்கு தன் மகனின் திருமணத்தை போல பரபரப்பாக இருக்கிறார்.
 
இவ்வாறு, முதல்வர் நிதீஷ் குமாரின் கூட்டணி மாற்றத்தையும் பிரதமர் மோடியின் தேர்தல் கால வருகையையும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கடுமையாகச் சாடினார்.
 
சென்னை அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் குண்டு வெடிக்கும்: 2வது முறையாக வந்த மிரட்டல்..!

சென்னை அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் குண்டு வெடிக்கும்: 2வது முறையாக வந்த மிரட்டல்..!சென்னை சாஸ்திரி பவனில் உள்ள அமலாக்கத்துறை தென் மண்டல அலுவலகம் மற்றும் வி.ஹெச்.எம். மருத்துவமனைக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த மின்னஞ்சலால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இது கடந்த மூன்று நாட்களில் அமலாக்கத்துறைக்கு வந்த இரண்டாவது மிரட்டலாகும்.

4வது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்த 6ஆம் வகுப்பு மாணவி.. தடயத்தை அழிக்க முயன்ற பள்ளி நிர்வாகம்..!

4வது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்த 6ஆம் வகுப்பு மாணவி.. தடயத்தை அழிக்க முயன்ற பள்ளி நிர்வாகம்..!ஜெய்ப்பூரில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியின் நான்காவது மாடியில் இருந்து குதித்த 6-ஆம் வகுப்பு மாணவி சனிக்கிழமை உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மனைவி, மகள், மைத்துனியை கொலை செய்த நபர்.. அதன்பின் செய்த விபரீத செயல்..!

மனைவி, மகள், மைத்துனியை கொலை செய்த நபர்.. அதன்பின் செய்த விபரீத செயல்..!தெலங்கானா மாநிலம் விகாராபாத் மாவட்டம், குல்சார்லா கிராமத்தில் கணவன் ஒருவர் தனது மனைவி, மகள் மற்றும் மைத்துனி ஆகியோரை அரிவாளால் வெட்டி கொன்ற பின்னர், தானும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட கோர சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு காத்திருக்குது மழை! - வானிலை ஆய்வு மையம்!

தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு காத்திருக்குது மழை! - வானிலை ஆய்வு மையம்!வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி காரணமாக அடுத்த 7 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் மழை வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

20 ஆண்டுகளாக பீகாரில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள்.. அமித்ஷாவுக்கு பிரியங்கா காந்தி கேள்வி..!

20 ஆண்டுகளாக பீகாரில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள்.. அமித்ஷாவுக்கு பிரியங்கா காந்தி கேள்வி..!பீகாரில் முதற்கட்ட தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் முடியவுள்ள நிலையில், சஹர்சாவில் இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பேசிய காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி, பா.ஜ.க.வை கடுமையாக விமர்சித்தார்.

