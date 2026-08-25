இளைய தலைமுறைக்கு வழிவிடுகிறேன்.. அரசியல் இருந்து நிதின் கட்காரி ஓய்வா? மோடி, அமித்ஷாவும் பின்பற்றுவார்களா?
மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி, புதிய தலைமுறையிடம் பொறுப்புகளை ஒப்படைக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதாக தெரிவித்திருப்பது தேசிய அரசியலில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், கடந்த காலத்தை போல தற்போது தன்னால் தொடர்ந்து பணியாற்ற முடியவில்லை என்றும், 30 ஆண்டுகளாக பொது வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார்.
தனது அரசியல் பயணத்தில் பல்வேறு ஏற்றத்தாழ்வுகளை சந்தித்துள்ளதாகவும், பல விருதுகளை பெற்றுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்ட கட்கரி, அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் புதிய தலைமுறையினருக்கு வழிகாட்ட வேண்டிய காலம் இது என்றும் தெரிவித்தார். அவரது இந்த கருத்து, அவர் அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெறுவது அல்லது முக்கிய பொறுப்பிலிருந்து விலகுவது குறித்த விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாஜகவின் தேசிய அமைப்பில் சமீபத்தில் புதிய நியமனங்கள் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், கட்கரியின் பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில் கூடுதல் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. எனினும், அவர் உடனடியாக பதவி விலகுவார் என்பதற்கு அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் வெளியாகவில்லை.
Edited by Siva