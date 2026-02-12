வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026 (12:52 IST)

ராகுல் காந்தி லோக்சபாவில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுகிறாரா? பரபரப்பு தகவல்..!

ராகுல் காந்தி லோக்சபாவில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுகிறாரா? பரபரப்பு தகவல்..!
காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தியை லோக்சபாவில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்வதற்கான அதிகாரப்பூர்வ நடவடிக்கையை பாஜக எம்.பி. நிஷிகாந்த் துபே தொடங்கியுள்ளார். 
 
முன்னாள் ராணுவ தளபதி ஜெனரல் எம்.எம். நரவணேவின் வெளியிடப்படாத புத்தகத்தை ராகுல் காந்தி கையாண்ட விதம் மற்றும் எப்ஸ்டீன் கோப்புகள்  தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி மீது அவர் சுமத்திய குற்றச்சாட்டுகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
ராகுல் காந்திக்கு வெளிநாட்டு சக்திகளுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும், தேசத்தை சிதைக்க அவருக்கு எங்கிருந்து நிதி கிடைக்கிறது என்றும் துபே கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 
 
ஏற்கனவே 2023-ல் அவதூறு வழக்கில் ராகுல் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டிய அரசியல் விமர்சகர்கள், தற்போது அமைச்சர் பூரி மீதான குற்றச்சாட்டுகளும் அவதூறு வழக்காக மாற வாய்ப்புள்ளதாக கருதுகின்றனர். 
 
இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள காங்கிரஸ் எம்.பி. ரேணுகா சவுத்ரி, அமைச்சர் பதவிக்காகவே துபே இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதாக விமர்சித்துள்ளார். இதற்கிடையில், நரவணேவின் புத்தகம் கசிந்தது தொடர்பாக பென்குயின் பதிப்பக குழுவிடம் டெல்லி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

திமுகவுக்கு 35.8 %.. விஜய்க்கு 19.2 %... வெளியான கருத்துக்கணிப்பு...

திமுகவுக்கு 35.8 %.. விஜய்க்கு 19.2 %... வெளியான கருத்துக்கணிப்பு...தமிழக சட்டசபை தேர்தல் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் நடக்கவிருக்கிறது..

பொய் பேசி ஒரு கூட்டம் என்னை ஒழிக்கப் பார்க்கிறது!.. ராமதாஸ் வேதனை!...

பொய் பேசி ஒரு கூட்டம் என்னை ஒழிக்கப் பார்க்கிறது!.. ராமதாஸ் வேதனை!...பாட்டாளி மக்கள் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கியவர் டாக்டர் ராமதாஸ்.

இன்று வங்கதேசத்தின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தேர்தல்: ஷேக் ஹசீனாவுக்கு பிந்தைய புதிய அரசியல் விடியல்!

இன்று வங்கதேசத்தின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தேர்தல்: ஷேக் ஹசீனாவுக்கு பிந்தைய புதிய அரசியல் விடியல்!வங்கதேசத்தில் இன்று ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க பொதுத்தேர்தல் பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைபெற்று வருகிறது.

ரூ.1800 கோடிக்கு விற்பனையான பிரபல பாடகியின் இசைத்தொகுப்பு: ஆச்சரியத்தில் இசை உலகம்..!

ரூ.1800 கோடிக்கு விற்பனையான பிரபல பாடகியின் இசைத்தொகுப்பு: ஆச்சரியத்தில் இசை உலகம்..!பாப் இசை உலகில் 'பாப் இளவரசி' என்று புகழப்படுபவர் பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸ். இவர் தற்போது தனது ஒட்டுமொத்த இசைத்தொகுப்பின் உரிமைகளையும் Primary Wave என்ற நிறுவனத்திற்கு விற்பனை செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஒரே வலையில் சிக்கிய 9 லட்சம் மதிப்புடைய மீன்கள்.. மீனவர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி..!

ஒரே வலையில் சிக்கிய 9 லட்சம் மதிப்புடைய மீன்கள்.. மீனவர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி..!இலங்கையின் காரதீவு கடற்பகுதியில் உள்ளூர் மீனவர்களின் வலையில் ஒரே நாளில் டன் கணக்கில் மீன்கள் மொத்தமாக சிக்கியது பெரும் ஆச்சரியத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com