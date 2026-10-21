எஸ்.ஐ.ஆர் எதிர்ப்பு போராட்டம்.. நிர்மலா சீதாராமன் கணவர் பங்கேற்பதால் பரபரப்பு...
தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடைமுறைக்கு எதிராக, டெல்லியில் அக்டோபர் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள பிரம்மாண்ட போராட்டத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் கணவரும், பிரபல பொருளாதார நிபுணருமான பரகலா பிரபாகர் பங்கேற்க உள்ளார்.
வாக்காளர் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த நடைமுறை ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என கூறி, தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி 'எஸ்ஐஆர் நடைமுறைக்கு எதிராக திரளும் மக்கள்' என்ற கூட்டமைப்பு இந்த போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. அக்டோபர் 14 அன்று உருவாக்கப்பட்ட இந்த கூட்டமைப்பில் மாணவர்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், பழங்குடியினர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் உட்படப் பல்வேறு அமைப்புகள் இணைந்துள்ளன.
"ஒவ்வொரு கைகளிலும் மூவர்ணக் கொடி, ஒவ்வொரு தெருவிலும் ஒரு ஜந்தர் மந்தர்" என்ற முழக்கத்துடன் நடைபெறவுள்ள பேரணியில், பரகலா பிரபாகருடன் நடிகரும் சமூக ஆர்வலருமான பிரகாஷ் ராஜ், மூத்த வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷண் மற்றும் கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே உள்ளிட்ட பல முக்கிய பிரமுகர்கள் கலந்துகொள்ள உள்ளனர்.
மத்திய அமைச்சரின் கணவரே அரசு மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தில் களம் இறங்குவது தேசிய அரசியலில் பெரும் கவனத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.