தொடர்புடைய செய்திகள்
- இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு முதல் ‘பாரத் கௌரவ்’ சுற்றுலா ரயில்: கட்டணம் எவ்வளவு?
- ரயில்களுக்கு Retirement உண்டா? பயன்படுத்த முடியாத ரயிலை என்ன செய்வார்கள்? ஒரு ஆச்சரிய தகவல்..!
- ஒரு முழு ரயில் பெட்டியையும் ரிசர்வ் செய்த திருமண வீட்டார்.. ஆடல், பாடல் என கொண்டாட்டம்..
- ரயில் டிக்கெட் கேன்சல்!.. இந்திய ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு!...
- ஒழுங்கா வேலை பார்க்கலைன்னா சீட்டை கிழிச்சிடுவேன்.. சொல்வது தனியார் நிறுவனம் அல்ல, ரயில்வே துறை..!
வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்.. ஒரு இளம்பெண்ணின் நெகிழ்ச்சியான அனுபவம்..!
இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வெற்றிகரமாக இயங்கி வரும் 'வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர்' ரயில், அதன் சர்வதேச அளவிலான தரம் மற்றும் தூய்மையால் பயணிகளை பெரிதும் கவர்ந்துள்ளது.
சமீபத்தில் இந்த ரயிலில் பயணம் செய்த ருச்சி திரிவேதி என்ற பெண் பயணி, தனது பயண அனுபவத்தை காணொளியாக பகிர்ந்துள்ளார். அதில், ரயிலின் நவீன வடிவமைப்பு, நேர்த்தியான திரைச்சீலைகள், பிரத்யேக விளக்குகள் மற்றும் புத்தம் புதிய படுக்கை வசதிகள் போன்றவற்றை சுட்டிக்காட்டி, இது ஒரு 'மைண்ட்-ப்ளோயிங்' அனுபவம் என்று பாராட்டியுள்ளார்.
முழுக்க முழுக்க சர்வதேசத் தரத்திற்கு இணையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த ரயிலின் உட்புறம் பளிச்சென்று மின்னுகிறது. சமூக வலைத்தளங்களில் இக்காணொளி வைரலானதை தொடர்ந்து, பலரும் இந்திய ரயில்வேயின் இந்த அதிநவீன முயற்சிக்குத் தங்களின் பாராட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அதே வேளையில், அரசு அனைத்து வசதிகளையும் செய்து கொடுத்தாலும், ரயிலின் தூய்மையையும் சுகாதாரத்தையும் பேணி காப்பது பொதுமக்களாகிய நமது கடமையாகும் என்றும், பயணிகள் அனைவரும் இந்த தரத்தைத் தக்கவைக்க வேண்டும் என்றும் நெட்டிசன்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
2019 இல் தொடங்கப்பட்ட வந்தே பாரத் சேவை, இதுவரை 9 கோடிக்கும் அதிகமான பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் சொகுசான பயணத்தை வழங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, இரவு நேர பயணங்களுக்கு இந்த ஸ்லீப்பர் ரயில்கள் 100 சதவீதத்திற்கும் மேல் புக் செய்யப்பட்டு, பிரீமியம் ரயில் சேவையில் இந்தியர்களின் பேராதரவை பெற்று திகழ்கிறது.
Edited by Siva
நாளை UPSC Prelims தேர்வு.. என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்யக்கூடாது?
மத்திய பொதுப்பணி ஆணையத்தின் குடிமைப் பணிகளுக்கான Prelims தேர்வு நாளை, மே 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிறது. இத்தேர்வு காலை 9:30 முதல் 11:30 வரை மற்றும் மதியம் 2:30 முதல் 4:30 வரை என இரு சுற்றுகளாக நடத்தப்படவுள்ளது. தேர்விற்கு வரும் விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் ஹால் டிக்கெட் மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற அடையாள அட்டை அதாவது ஆதார், பான் கார்டு அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை தவறாமல் எடுத்து வர வேண்டும்.
டேட்டிங் செயலிகளில் போலி போலீஸ் அதிகாரி போல் நடிப்பு.. 21 பெண்களை ஏமாற்றிய மோசடி நபர் கைது..!
டெல்லி - நொய்டா விமான நிலையத்தின் பயண நேரம் வெறும் 21 நிமிடங்கள்.. வருகிறது அதிவேக விரைவு ரயில்..
டெல்லிக்கும் உத்தர பிரதேசத்தில் புதிதாக அமையவிருக்கும் நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கும் இடையேயான பயண நேரத்தை வெறும் 21 நிமிடங்களாக குறைக்கும் அதிவேக பிராந்திய விரைவு ரயில் போக்குவரத்து திட்டத்திற்கு உத்தர பிரதேச அரசு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை மத்திய நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக உ.பி. தொழில்துறை அமைச்சர் நந்த் கோபால் குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.