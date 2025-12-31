புதன், 31 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (12:01 IST)

நாளை புத்தாண்டு.. இன்று ஸ்டிரைக் செய்யும் ஸோமாட்டோ, ஸ்விக்கி, பிளிங்கிட் , ஜெப்டோ ஊழியர்கள்..!

புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்காக ஆன்லைனில் உணவு மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களை ஆர்டர் செய்ய வாடிக்கையாளர்கள் திட்டமிட்டுள்ள நிலையில் இன்று  இந்தியா முழுவதும் உள்ள டெலிவரி ஊழியர்கள் நாடு தழுவிய வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவதால், டெலிவரி சேவைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
 
ஸோமாட்டோ, ஸ்விக்கி, பிளிங்கிட் , ஜெப்டோ மற்றும் அமேசான் போன்ற முன்னணி நிறுவனங்களின் டெலிவரி ஊழியர்கள் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்கின்றனர். குறைந்த வருமானம், பணி பாதுகாப்பு இல்லாமை, மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் 'அதிவேக டெலிவரி' இலக்குகள் ஆகியவற்றை எதிர்த்து இந்த வேலைநிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
பெங்களூரு, டெல்லி, ஹைதராபாத் மற்றும் தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் இந்த தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வேலை நிறுத்தத்தால் புத்தாண்டு நள்ளிரவு விருந்து மற்றும் கடைசி நேர தேவைக்கான ஆர்டர்கள் தாமதமாகலாம் அல்லது ரத்து செய்யப்படலாம். 
 
இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை நாங்கள் தான் நிறுத்தினோம்: புதிதாக உரிமை கொண்டாடும் சீனா..!

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை நாங்கள் தான் நிறுத்தினோம்: புதிதாக உரிமை கொண்டாடும் சீனா..!இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையேயான எல்லை மோதல்களை தணிப்பதில் தாங்கள் முக்கிய பங்காற்றியதாக அமெரிக்காவை தொடர்ந்து சீனாவும் தற்போது உரிமை கோரியுள்ளது.

PAN எண்ணுடன் ஆதாரை இணைக்க கடைசி நாள்!.. வருமான வரித்துறை முக்கிய தகவல்!...

PAN எண்ணுடன் ஆதாரை இணைக்க கடைசி நாள்!.. வருமான வரித்துறை முக்கிய தகவல்!...பல வருடங்களுக்கு முன்பு PAN என் இல்லாவிட்டால் வங்கி மற்றும் ஷேர் மார்க்கெட் போன்ற துறைகளில் பண பரிவர்த்தனை செய்ய முடியாது என்கிற விதியை மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது.

நள்ளிரவில் தூய்மை பணியாளர்கள் கைது.. சென்னை ரிப்பன் மாளிகை அருகே பரபரப்பு..!

நள்ளிரவில் தூய்மை பணியாளர்கள் கைது.. சென்னை ரிப்பன் மாளிகை அருகே பரபரப்பு..!சென்னை மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய கோரி நடத்தி வரும் போராட்டம் தற்போது தீவிரமடைந்துள்ளது.

தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் உச்சமா? குறைந்ததா? சென்னை நிலவரம்..!

தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் உச்சமா? குறைந்ததா? சென்னை நிலவரம்..!புத்தாண்டு பிறக்கவுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை குறித்து தற்போது பார்ப்போம்.

காங்கிரஸ் மட்டுமல்ல.. விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் போர்க்கொடி தூக்குமா? திமுக எப்படி சமாளிக்கும்?

காங்கிரஸ் மட்டுமல்ல.. விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் போர்க்கொடி தூக்குமா? திமுக எப்படி சமாளிக்கும்?தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி திமுக கூட்டணியில் உள்ள மற்ற முக்கிய கட்சிகளான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளும் இம்முறை கூடுதல் தொகுதிகளை எதிர்பார்க்கின்றன. குறிப்பாக, சமீபத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தின் மாநில அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ள விசிக, தங்களின் வளர்ச்சியை நிரூபிக்க இரட்டை இலக்க தொகுதிகளை கோரி வருகிறது.

