  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. New West Bengal Government Orders Verification of 1.69 Crore Caste Certificates Issued During Mamata's Regime
Written By
Last Updated : Monday, 18 May 2026 (10:34 IST)

1.69 கோடி சாதி சான்றிதழ்கள் போலியா? ஆய்வு செய்ய அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்த மேற்குவங்க முதல்வர்..!

மேற்கு வங்கம்
Publish: Mon, 18 May 2026 (10:33 IST) Updated: Mon, 18 May 2026 (10:34 IST)
google-news
மேற்கு வங்கத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு, முந்தைய மம்தா பானர்ஜி ஆட்சி காலத்தில் வழங்கப்பட்ட சுமார் 1.69 கோடி சாதி சான்றிதழ்களை மறுஆய்வு செய்ய அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 
 
கடந்த 15 ஆண்டு கால திரிணமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சியில், 'துவாரே சர்க்கார்' போன்ற முகாம்கள் மூலமாக முறைகேடான மற்றும் போலியான சாதி சான்றிதழ்கள் பெருமளவில் வழங்கப்பட்டதாக புகார்கள் எழுந்ததை தொடர்ந்து இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மாநில பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, 2011 முதல் வழங்கப்பட்ட 1 கோடி பட்டியல் சாதியினர், 21 லட்சம் பழங்குடியினர் மற்றும் 48 லட்சம் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான சான்றிதழ்கள் அனைத்தும் சட்ட விதிகளின்படி மறுசரிபார்ப்புக்கு உட்படுத்தப்படும். 
 
இதில் ஏதேனும் போலி ஆவணங்கள் கண்டறியப்பட்டால், 1994-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அவை ரத்து செய்யப்படும். சமீபத்திய வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தின் போது நீக்கப்பட்டவர்களின் சான்றிதழ்களும் இதில் அடங்கும்.
 
ஏற்கனவே எல்லையில் வேலி அமைப்பது, வந்தே மாதரம் பாடலை கட்டாயமாக்குவது போன்ற அதிரடி முடிவுகளை எடுத்த புதிய முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி, தற்போது இந்த போலி சான்றிதழ் விவகாரத்திலும் சாட்டையை சுழற்றியுள்ளார். இப்பணியில் அலட்சியம் காட்டும் அதிகாரிகள் மீதும் நடவடிக்கை பாயும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

ஃபீல் பண்ணாதீங்க!.. இப்பவும் நம்ம ஆட்சிதான்!. முக ஸ்டாலின் பேச்சு...

ஃபீல் பண்ணாதீங்க!.. இப்பவும் நம்ம ஆட்சிதான்!. முக ஸ்டாலின் பேச்சு...கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. அக்கட்சியின் தலைவர் முக ஸ்டாலின் முதல்வராக அமர்ந்தார்.

விஜய் யாருன்னு இன்னும் ஒரு வருஷத்துல தெரியும்! - அமைச்சர் சிடி நிர்மல்குமார்

விஜய் யாருன்னு இன்னும் ஒரு வருஷத்துல தெரியும்! - அமைச்சர் சிடி நிர்மல்குமார்நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றிபெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் கொத்து கொத்தாக ஆதார் அட்டைகள்: தீவிர விசாரணை..!

திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் கொத்து கொத்தாக ஆதார் அட்டைகள்: தீவிர விசாரணை..!மேற்கு வங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவின் சால்ட் லேக் பகுதியில் அமைந்துள்ள பிதான் நகர் திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் இருந்து நேற்று ஏராளமான ஆதார் அட்டைகள் காவல்துறையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

1.69 கோடி சாதி சான்றிதழ்கள் போலியா? ஆய்வு செய்ய அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்த மேற்குவங்க முதல்வர்..!

1.69 கோடி சாதி சான்றிதழ்கள் போலியா? ஆய்வு செய்ய அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்த மேற்குவங்க முதல்வர்..!மேற்கு வங்கத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு, முந்தைய மம்தா பானர்ஜி ஆட்சி காலத்தில் வழங்கப்பட்ட சுமார் 1.69 கோடி சாதி சான்றிதழ்களை மறுஆய்வு செய்ய அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

எதுவுமே பிடிக்கல!.. அதிமுகவிலிருந்து விலகுகிறேன்!.. செம்மலை பரபரப்பு பேட்டி...

எதுவுமே பிடிக்கல!.. அதிமுகவிலிருந்து விலகுகிறேன்!.. செம்மலை பரபரப்பு பேட்டி...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக 3ம் இடத்திற்கு சென்று எதிர்கட்சியாக கூட இருக்கமுடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.