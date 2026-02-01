ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026
இன்று முதல் சிகரெட்டுக்கள் விலை உயர்வு.. ஒரு சிகரெட் 5 ரூபாய்க்கும் மேல் உயர்வா?

மத்திய அரசு புகையிலை பொருட்கள் மீதான கூடுதல் கலால் வரி மற்றும் பான் மசாலாவுக்கான சுகாதார செஸ் வரியை உயர்த்தியதை தொடர்ந்து, இன்று முதல் நாடு முழுவதும் சிகரெட்டுகளின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. ஜிஎஸ்டி விகிதத்திற்கு மேல் இந்த கூடுதல் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளதால், புகையிலை பிரியர்களுக்கு இது பெரும் சுமையாக மாறியுள்ளது.
 
புதிய விலை பட்டியலின்படி, 75 மி.மீ நீளம் கொண்ட சிகரெட்டுகளின் விலை 5 ரூபாய் 40 காசுகள் வரை அதிகரித்துள்ளது. பில்டர் இல்லாத சிறிய ரக சிகரெட்டுகள் 2 ரூபாய் 5 காசுகளும், பில்டர் பொருத்தப்பட்ட அதே ரக சிகரெட்டுகள் 2 ரூபாய் 10 காசுகளும் உயர்ந்துள்ளன. 
 
நடுத்தர அளவிலான சிகரெட்டுகளுக்கு 3.60 முதல் 4 ரூபாய் வரை கூடுதல் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற பிரீமியம் ரக சிகரெட்டுகளின் விலை அதிகபட்சமாக 8 ரூபாய் 50 காசுகள் வரை உயரக்கூடும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அரசின் இந்த வரி உயர்வு ஆரோக்கியத்தை முன்னிறுத்தியும், வருவாயைப் பெருக்கவும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
 
ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரிச் சட்டம் அமல்.. பட்ஜெட்டில் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு..!

ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரிச் சட்டம் அமல்.. பட்ஜெட்டில் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு..!மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து, வருமான வரி முறையில் அதிரடி மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளார். ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரி சட்டம் அமலுக்கு வரும் நிலையில், வரி செலுத்தும் நடைமுறையை எளிதாக்க புதிய படிவங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளன.

தமிழ்நாட்டுக்கு அள்ளி கொடுத்த மத்திய பட்ஜெட்.. தேர்தல் தான் காரணமா?

தமிழ்நாட்டுக்கு அள்ளி கொடுத்த மத்திய பட்ஜெட்.. தேர்தல் தான் காரணமா?2026-ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் தாக்கல் செய்தபோது, உரையின் தொடக்கத்திலேயே தமிழகத்தை குறிப்பிட்டுப் பேசியது பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, தமிழகத்தின் உள்கட்டமைப்பு, கல்வி மற்றும் மகளிர் மேம்பாட்டிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டின் முக்கிய அம்சங்களை விரிவாகக் காண்போம்.

ரயில் பயணிகள் கவனத்திற்கு: மதுரை வழித்தடத்தில் 3 முக்கிய ரயில்கள் பாதை மாற்றம்!

ரயில் பயணிகள் கவனத்திற்கு: மதுரை வழித்தடத்தில் 3 முக்கிய ரயில்கள் பாதை மாற்றம்!மதுரை ரயில்வே கோட்டத்தில் நடைபெற உள்ள அத்தியாவசிய பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, அந்த வழியாக செல்லும் 3 முக்கிய விரைவு ரயில்கள் பிப்ரவரி மாதத்தில் மாற்று பாதையில் இயக்கப்படும் எனத் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்க்கடவுள் முருகப் பெருமானை போற்றி வணங்கும் தமிழ்ச் சொந்தங்கள்.. விஜய்யின் தைப்பூச நல்வாழ்த்துக்கள்..!

தமிழ்க்கடவுள் முருகப் பெருமானை போற்றி வணங்கும் தமிழ்ச் சொந்தங்கள்.. விஜய்யின் தைப்பூச நல்வாழ்த்துக்கள்..!இன்று தைப்பூச விழாவையொட்டி தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் தனது சமூக வலைத்தளத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று மத்திய பட்ஜெட் 2026: பங்குச்சந்தையில் ஏற்றமா? இறக்கமா?

இன்று மத்திய பட்ஜெட் 2026: பங்குச்சந்தையில் ஏற்றமா? இறக்கமா?2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்கிறார். இந்த முக்கிய நிகழ்வையொட்டி, வழக்கமாக விடுமுறை நாளான இன்றும்(பிப்ரவரி 1 ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்திய பங்குச் சந்தைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

