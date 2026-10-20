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  4. New Revelations in Tiger Shroff Shooting Case: Rs 34,000 Contract and Overseas Job Promises Exposed
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 20 October 2026 (12:51 IST)

நடிகர் டைகர் ஷெரஃப் மீதான துப்பாக்கி சூடு வழக்கு.. இருவர் கைது.. கலிபோர்னியாவில் மூளையாக செயல்பட்டவன்?

tiger sheroff
Written By: SIVA
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (12:51 IST)
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பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலை எதிர்கொண்டுள்ள பிரபல பாலிவுட் நடிகர் டைகர் ஷெரஃப் மீதான துப்பாக்கி சூடு வழக்கு விசாரணையில் புதிய திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
இந்த தாக்குதலை நடத்துவதற்காக அனில் பண்டிட் என்பவன் மூன்று குற்றவாளிகளுடன் ரூ.34,000 ஒப்பந்தம் பேசியுள்ளதாகவும், அவர்களுக்கு வெளிநாடுகளில் வேலைவாய்ப்பு வாங்கி தருவதாக ஆசை வார்த்தை காட்டியுள்ளதாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. 
 
கலிபோர்னியாவில் இருந்து இந்த சதியை இயக்கியதாக சந்தேகிக்கப்படும் அனில் பண்டிட், கைப்பேசி எண்கள் தேவையில்லாத 'ஜாங்கி'  செயலி மூலமாகவே குற்றவாளிகளுடன் தொடர்பில் இருந்துள்ளான்.
 
மும்பையில் தங்கியிருந்த நாட்களில் குற்றவாளிகளுக்கு தினமும் ஆன்லைன் மூலமாக ரூ.5,000 முதல் ரூ.10,000 வரை பணம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. சிக்கலில் சிக்காமல் இருக்க உள்ளூர் கடைக்காரர்களின் க்யூஆர் குறியீடுகளை பயன்படுத்தி இவர்கள் பணத்தை பெற்றுள்ளனர். 
 
தாக்குதலுக்கு பிறகு அந்தப் பகுதியிலிருந்து தப்பியோடிய குற்றவாளிகள், போலீசாரிடம் சிக்காமல் இருக்க தங்களது தலைமுடியை வெட்டிக்கொண்டு உடமைகளையும் மாற்றி கொண்டனர். கோட்டாவில் வைத்து இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டபோது, இவர்களிடம் இருந்து ஆயுதங்கள் ஏதும் பறிமுதல் செய்யப்படவில்லை; ஆயுதங்கள் வழியிலேயே வீசப்பட்டிருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.
 
இந்த வழக்கு தொடர்பாகத் தொடர்ந்து விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், கைதானவர்கள் மும்பைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளனர்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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