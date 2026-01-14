புதன், 14 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 14 ஜனவரி 2026 (08:36 IST)

11ஆம் வகுப்புக்கு நுழைவுத்தேர்வா? சென்னை, மதுரை ஐஐடி குழுவுடன் மத்திய அரசு ஆலோசனை..!

exam
மாணவர்கள் உயர்கல்விக்காக தனியார் பயிற்சி மையங்களை அதிகம் சார்ந்திருப்பதை தவிர்க்க, மத்திய அரசு புதிய கல்வி சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக மத்திய உயர்கல்வித் துறைச் செயலாளர் வினீத் ஜோஷி தலைமையில் ஒன்பது பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குழுவானது, 11ஆம் வகுப்பிலேயே முக்கிய நுழைவு தேர்வுகளை நடத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து விரிவாக ஆராய்ந்து வருகிறது.
 
தற்போதுள்ள சூழலில், மாணவர்கள் 12-ஆம் வகுப்பு பாடங்களைவிட நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கே அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து தனியார் பயிற்சி மையங்களை நாடுகின்றனர். இதனை மாற்றியமைக்க, 11-ஆம் வகுப்பு பாடங்களை அடிப்படையாக கொண்டு முன்கூட்டியே நுழைவுத் தேர்வுகளை நடத்துவது அல்லது அந்த வகுப்பிற்கான தேர்வுகளை கொள்குறி வினா முறையில் அமைப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்படுகிறது.
 
மேலும், 'பெயரளவுக்குச் செயல்படும் பள்ளிகள்' கலாச்சாரத்தை கட்டுப்படுத்தவும், 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண்களுக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிக்கவும் பரிந்துரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
 
ஐஐடி சென்னை, என்ஐடி திருச்சி போன்ற முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் இடம்பெற்றுள்ள இக்குழு, பள்ளி கல்வியிலேயே போட்டி தேர்வுகளுக்கான திறனை மேம்படுத்த தேவையான தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்து வருகிறது.
 
Edited by Siva

ஜனநாயகனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ராகுல்!.. தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாகுமா?...

ஜனநாயகனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ராகுல்!.. தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாகுமா?...காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே தமிழகத்தில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது .

திமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் - தேதியை அறிவித்த துரைமுருகன்!..

திமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் - தேதியை அறிவித்த துரைமுருகன்!..2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கிவரும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட துவங்கியிருக்கின்றன.

இன்னைக்கு காலையிலதான வந்தாரு!.. அதுக்குள்ள அடுத்த சம்மனா?!.. சிபிஐ அதிரடி!...

இன்னைக்கு காலையிலதான வந்தாரு!.. அதுக்குள்ள அடுத்த சம்மனா?!.. சிபிஐ அதிரடி!...தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் கடந்த சில மாதங்களாக விசாரணை செய்து வருகிறார்கள்.

சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன?.. அடுத்த விசாரணை எப்போது?.. தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி!..

சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன?.. அடுத்த விசாரணை எப்போது?.. தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி!..கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று காலை டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று வாக்குமூலம் அளித்தார்.

பெற்றோரை கைவிட்டால் சம்பளத்தில் 15% கட்! அரசு ஊழியர்களுக்கு முதல்வர் அதிரடி எச்சரிக்கை!

பெற்றோரை கைவிட்டால் சம்பளத்தில் 15% கட்! அரசு ஊழியர்களுக்கு முதல்வர் அதிரடி எச்சரிக்கை!பெற்றோரை கவனிக்காமல் கைவிடும் அரசு ஊழியர்களுக்கு எதிராக தெலங்கானா முதலமைச்சர் ஏ. ரேவந்த் ரெட்டி மிகக் கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com